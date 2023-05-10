「好市多A肝莓果」處理遭批慢半拍　食藥署曝處理流程認1處須改進！

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不過，食藥署長吳秀梅、衛福部次長王必勝皆在記者會上表示，食藥署在資訊公布上有精進的必要，會針對「申請複驗」的部分做改進，預計可以將資訊公布時間再提前一週，民眾關注的案件會隨時公佈在網站上。
食藥署公布處理流程 說明時間軸澄清A肝病毒檢驗並非國外商品進口台灣的常規檢驗項目。但在3月19日食藥署接獲「冷凍草莓受A肝病毒汙染」的警訊後，立刻檢視是否有相同批次的產品在臺灣，並在3月24日將A肝病毒納入邊境檢驗項目。
A肝納入檢驗項目後，好市多截至目前為止累積3件不合格事件。3月27日在邊境食藥署受理一批好市多「科克蘭冷凍綜合莓（產地：智利）」，且於4月10日晚間邊境檢出A型肝炎病毒陽性（第一案），當日該批產品即管制輸入，並退運、銷毀產品。
4月11日立即啟動後市場查核機制，會同高雄市政府衛生局前往位在高雄的好市多公司總部，抽驗不同批次的相關產品共5件，並要求好市多將同品項之全部產品預防性下架。
後市場產品於4月28日完成檢驗，其中1件為陽性（第二案），食藥署於當日發布新聞稿對外說明，衛生局也於同日命好市多依法下架銷毀，並辦理回收。高雄市政府也依照《傳染病防治法》第43條罰款好市多公司30萬元，並依《食安法》規定加重裁罰750萬。
而4月11日好市多在邊境報驗「科克蘭冷凍綜合莓（產地：美國）」，經過檢驗後5月1日檢出A肝病毒陽性（第三案），產品未進入台灣，且好市多已於4月30日暫停販售所有冷凍莓果產品。
食藥署長吳秀梅表示，4月29日起好市多相關的冷凍莓果產品以改為百分之百逐批檢驗，5月3日也已經禁止好市多再輸入報驗，實施措施將會持續一個月。
遭批不合格消息公布太慢 食藥署：將改進食藥署公布將所有資訊公布於食藥署署網上，並在記者會上逐一說明案件程序、時間軸。面對外界質疑邊境不合格產品公佈的時辰太慢，食藥署長吳秀梅也在記者會中說明。
食藥署長吳秀梅表示，食藥署每個禮拜二會統計上一週邊境不合格的所有案件並一次的公佈，此外，依照《食安法》第39條規定，檢驗結果不合格，業者有15天的期限可以申請複驗。
她以第一案為例說明，4月10日產品檢驗不合格，業者可於4月24日前申請複驗，而4月24日後業者沒有申請複驗，那這一案會與4月23日到29日的所有不合格案例一同在5月1日統計，統計後若要進行公布須走行政流程，之後會在5月9日公布。
因此，好市多冷凍莓果A肝事件的時間、流程都符合程序規範，無刻意拖延。不過，食藥署長吳秀梅表示，外界覺得應該要更快，那食藥署也會改進，所以以後會在通知業者不合格時，同步詢問是否要做複驗，如果比較早就反映不做複驗，其實可以提早一週來做公佈。
衛福部次長王必勝也表示，資訊公佈的部分有再精進的必要，病毒檢驗時辰比較沒有辦法跟動，但在資訊公佈上，將請食藥署在等待期，就主動問複驗申請，如果沒有要申複，就直接公佈資訊，食藥署一向在禮拜二公佈不合格產品，但如果有公眾比較關注的，會隨時公佈在網站上。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57786
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