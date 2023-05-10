最新12組LINE免費貼圖！祝福「母親節快樂」必備　早安問候神好用

全身64.5%燒傷、手術逾20次　排球健將截肢忍痛復健

全身64.5%燒傷、手術逾20次　排球健將截肢忍痛復健
全身64.5%燒傷、手術逾20次　排球健將截肢忍痛復健

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】排球健將「阿嘉」因一場車禍意外造成全身64.5%深2-3度燒傷，昏迷1個月，左手指也被迫截肢，住院長達7個月，歷經超過20次的清創、植皮手術！他出院後赴陽光基金會積極復健，然而身心重建的過程又痛又累，即使只是洗澡、穿衣服、拿東西等簡單動作，阿嘉就會特別難受，痛到令人想放棄，但他總告訴自己要振作，「我不想讓家人擔心」希望自己能越來越好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據內政部消防署統計，台灣每年超過上萬次火災發生，傷亡數百人，今年以來屢屢發生重大火警。從生死交關中活下來的倖存者尚來不及撫平家破人亡的傷痛，每天張開眼就必須咬牙熬過漫長艱辛的身心重建歷程。

重大燒傷所付出的代價慘重，陽光基金會成立42年來，協助超過8千位燒傷朋友。為了提醒大眾慎防燒傷的至關重要、並幫助燒傷朋友獲得完善身心重建服務，陽光基金會董事長、長庚醫院整形外科主治醫師楊瑞永表示：「每年因燒燙傷送醫急救的人很多，傷友的復健過程很辛苦，每次看到他們身心受苦，我感到非常的不捨，也常為傷友禱告，衷心希望不要有人遇到這樣的意外，希望大家能重視燒傷預防。」呼籲民眾以同理關懷支持燒傷朋友的重生之路。

火神不再流淚　温昇豪呼籲慎防燒傷3重點

金鐘男星温昇豪自從演出《火神的眼淚》後，相當重視預防火災，這次應陽光基金會之邀擔任燒傷生心理重建服務與燒傷預防代言人，特別呼籲：「意外的發生常讓人措手不及，除了家裡要安裝住警器、也要正確使用延長線，很多人也不知道家裡延長線的電線已經老化，一但有外力就很容易走火，陽光基金會官網及line上有很多燒傷預防知識，希望大家平常多了解關注、預防火災意外的發生。」

１家中安裝住警器

２注意延長線是否老化

３學習燒傷預防知識



離鄉復健　心痛面對異樣眼光

另一位傷友「阿蘭」2年前因意外造成48%面積燒傷，傷及臉、及右側手腳，原本以為出院就會康復，沒到復健又另一個考驗，得從澎湖跨海來台中復建，「我從零開始學習拿筷子、喝水、走路，我很認真做復健，希望可以趕快回家，但疤痕拉扯又讓我回到原點，想家時就會想哭。」

身心受創的她需要每周與心理師會面，「我戴著頭套出門，常有很多人盯著我看，有人說我穿這樣嚇死人，當下我覺得好心痛、好委屈，但我不怪他們，我相信他們只是不瞭解，希望大家能用溫暖的眼光來看我們，我們會更有勇氣去面對、突破。」

台灣每年仍有超過500位燒傷患者需要幫助，陽光基金會發起籌募5000萬燒傷生心理重建服務經費，提供燒傷專業復健訓練、心理重建、經濟援助等服務，協助燒傷朋友早日康復重返生活常軌。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57735

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

「好市多A肝莓果」處理遭批慢半拍　食藥署曝處理流程認1處須改進！

台灣藥局數量「比7-11還多了」！藥師曝缺才困境：未來更可怕

2023世界愛笑日民眾齊聚笑翻全場！　用「笑」釋放壓力、對抗老化

「企鵝妹」負重14公斤徒步環島！該如何避免肌肉疲勞、膝蓋受傷？

我是廣告 請繼續往下閱讀