全身64.5%燒傷、手術逾20次　排球健將截肢忍痛復健

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重大燒傷所付出的代價慘重，陽光基金會成立42年來，協助超過8千位燒傷朋友。為了提醒大眾慎防燒傷的至關重要、並幫助燒傷朋友獲得完善身心重建服務，陽光基金會董事長、長庚醫院整形外科主治醫師楊瑞永表示：「每年因燒燙傷送醫急救的人很多，傷友的復健過程很辛苦，每次看到他們身心受苦，我感到非常的不捨，也常為傷友禱告，衷心希望不要有人遇到這樣的意外，希望大家能重視燒傷預防。」呼籲民眾以同理關懷支持燒傷朋友的重生之路。
火神不再流淚 温昇豪呼籲慎防燒傷3重點金鐘男星温昇豪自從演出《火神的眼淚》後，相當重視預防火災，這次應陽光基金會之邀擔任燒傷生心理重建服務與燒傷預防代言人，特別呼籲：「意外的發生常讓人措手不及，除了家裡要安裝住警器、也要正確使用延長線，很多人也不知道家裡延長線的電線已經老化，一但有外力就很容易走火，陽光基金會官網及line上有很多燒傷預防知識，希望大家平常多了解關注、預防火災意外的發生。」
１家中安裝住警器
２注意延長線是否老化
３學習燒傷預防知識
離鄉復健 心痛面對異樣眼光另一位傷友「阿蘭」2年前因意外造成48%面積燒傷，傷及臉、及右側手腳，原本以為出院就會康復，沒到復健又另一個考驗，得從澎湖跨海來台中復建，「我從零開始學習拿筷子、喝水、走路，我很認真做復健，希望可以趕快回家，但疤痕拉扯又讓我回到原點，想家時就會想哭。」
身心受創的她需要每周與心理師會面，「我戴著頭套出門，常有很多人盯著我看，有人說我穿這樣嚇死人，當下我覺得好心痛、好委屈，但我不怪他們，我相信他們只是不瞭解，希望大家能用溫暖的眼光來看我們，我們會更有勇氣去面對、突破。」
台灣每年仍有超過500位燒傷患者需要幫助，陽光基金會發起籌募5000萬燒傷生心理重建服務經費，提供燒傷專業復健訓練、心理重建、經濟援助等服務，協助燒傷朋友早日康復重返生活常軌。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57735
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