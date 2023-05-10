雲豹能源首季營收、獲利雙創高　營運動能持續暢旺

雲豹能源今年第一季合併營收為9.39億元，較去年同期7.37億元成長27%，營業毛利率達22%，主要為本公司之全台最大128MW漁電共生案場、全台最大單一儲能案場，以及儲能子公司台普威能源承作之儲能案、水處理子公司煒盛環科承攬之政府汙水處理標案等相關工程收入挹注。其中，工程收入占比約87%，營業毛利率表現達20%以上之水準，顯見經營團隊優異工程管理能力。
雲豹能源表示，在太陽光電部分，全台最大漁電共生案場預計於今年第二季完工，將挹注工程收入，同時兩座全台單一最大儲能案場共200MW也已開工，預計於2023年至2024年間完工，工程款總金額超過70億元規模，將採完工比例法認列，電池預計於第二季起陸續到港並依序投入建置，雲豹能源今年開發投資三座儲能案場完工後將佔全台2025年電網端儲能目標30%。
此外，雲豹能源更提供綠電銷售及能源整合，售電子公司天能綠電目前將雲豹集團所持有之太陽光電轉供至國內各企業客戶，累計超過100MW，並協助企業客戶綠電轉供，累計簽約轉供達8億度，對照2022年全台綠電轉供度數11億度，天能綠電以領頭羊之姿，盡力滿足各行業對綠電之需求，更為母公司雲豹能源挹注獲利。
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