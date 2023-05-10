巷仔內／加拿大「親中」夢醒　為何中加關係降至冰點？

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然而回顧起中國政府與加拿大的外交關係，最早是從發生在2018年12月的「孟晚舟事件」開始惡化。當時華為公司財務長、中國電信巨擘創辦人任正非之女—孟晚舟因涉嫌詐欺匯豐銀行（HSBC）和其他銀行遭控，孟晚舟原打算從溫哥華轉機回國，但加拿大警方應美國時任總統川普政府的引渡要求，將這位「華為公主」拘留，引發一系列北京的報復行為。
首先北京先是逮捕加拿大加國前外交官康明凱 （Michael Kovrig）和商人斯帕弗 （Michael Spavor）作為報復，時任中國駐加拿大大使盧沙野更出言不遜地批評加拿大政府「白人至上主義」、「西方國家自大」，一度引發是否驅逐盧沙野離境的討論，同時間加拿大數項出口至中國的產品也開始受到限制。
利用「人質外交」迫使渥太華釋放孟晚舟的北京，最終在與美國檢方協商後於2021年9月達成協議，孟晚舟當晚獲准返回中國，無端被拘留千日的康明凱和斯帕弗也終於返回加拿大，儘管此事順利落幕，但中國與加拿大的關係已經陷入冰點。
新疆、香港、人權與科技
就在孟晚舟尚未被釋放的數月前，加拿大國會議員以壓倒性票數通過了「支持譴責北京對新疆維吾爾人種族滅絕」的動議。該動議由加拿大保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）領頭發起，他的提案使其居住在香港的親戚遭中國情報單位騷擾制裁，為日後兩國齟齬埋下不可忽視的導火線。
此外，向來支持人權、自由與民主等價值觀的加拿大政府，在2020年也曾經因《港區國安法》槓上中國政府。加拿大總理杜魯道當時批評《港區國安法》破壞「一國兩制」原則，威脅750萬香港人及30萬居港加拿大人，加國外交部長也譴責中國以秘密方式、未經香港立法、司法機構參與制定《港區國安法》的行為，為此接連祭出多項反制措施，例如直接暫停加拿大與香港之間的引渡協議、禁止出口軍事敏感設備至香港、更新加拿大公民前往香港的旅遊警示等等。
更早在2016年時，中國前外長王毅到加拿大訪問並參與記者會，當時加拿大記者康諾利（Amanda Connolly）向時任加拿大外長狄安（Stephane Dion）提出關於中國人權的問題，不料王毅卻搶過話頭發飆，怒罵該記者「無權對中國人權發言」。
科技領域方面，加拿大也加入了包含美國、英國、澳洲、紐西蘭等國在內的「五眼聯盟」，宣布禁止中國兩家最大的電信設備製造商華為、中興參與該國的5G網絡建設；渥太華當局表示，基於對國家安全的擔憂，將禁止華為參與加拿大的5G網路建設，中國電信公司中興通訊（ZTE）也被納入黑名單。
北京對此痛批這些限制「以毫無根據的安全風險為理由，沒有任何確鑿證據」，中國駐加拿大大使館更向《路透社》透露，北京將加拿大提出的安全擔憂視為「政治操縱的藉口」；直到今年，加拿大再度跟上西方國家腳步，禁止所有政府設備使用中國短影音應用程式TikTok。
干涉選舉疑雲、海外警察局
中國企圖干預加拿大事件層出不窮，2021年大選時有加拿大保守派政治人物就率先公開批評有人干預大選導致他們損失部分席次，不過這些席次影響並無法改變競選最終由杜魯道的自由黨勝出的結果。原先杜魯道的自由黨在政治立場上較為親中，但在今年3月杜魯道宣布將組成獨立調查委員會，屆時將審核有關2019年及2021年聯邦選舉的機密報告，並對未來的大選作出建議。
同時，加拿大安全情報局（CSIS）也在調查中國涉嫌資助2019年加拿大聯邦大選的一些親中候選人。這些指控包含了中國通過領事館向2019年聯邦選舉中的11名候選人提供秘密資金、自由黨某位候選人受中國擺佈、中國外交官與其代理人聘用中國留學生全職為特定候選人擔任志工、為該政營捐獻未經申報的經費等；中國官員對此則反駁相關報導「子虛烏有，無稽之談」。
中國干涉加拿大內政的指控還包含設立「海外警察局」，這個指控主要基於人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年9月發布的報告，該報告詳細說明全球主要城市中存在數十個由中國政府資助的海外警察局，其中包含多倫多、溫哥華、蒙特婁等地區都有這類機構。
魁北克省加拿大皇家騎警（RCMP）調查發現，這些「海外警察局」在當地以恐嚇或騷擾華裔加拿大人為主要活動；中國則聲稱這些設施是行政中心，旨在幫助中國僑民完成更新駕照等任務。
習近平當面訓斥杜魯道
另一樁在加拿大引起輿論爆炸的話題，就是去年二十國峰會（G20）期間，中國國家主席習近平與加拿大總理杜魯道在場邊帶著火藥味的對話。當時習近平有意解凍如美國、澳洲、日韓等國家與中國關係，不過已然與中國產生長期摩擦的加拿大不在其中。
儘管在中方刻意冷落、並無安排雙方會晤下，杜魯道仍趁峰會期間把握機會和習近平在大廳內短暫交談了十幾分鐘，根據英媒《衛報》引述消息人士說法，這10分鐘左右的對談期間，杜魯道對中國涉嫌干涉加拿大內政提出了嚴重關切。
沒想到隔天相遇時，習近平罕見地展現惱怒神情全被鏡頭捕捉。習近平先是笑著「教訓」杜魯道將聊天內容告訴媒體「不合適」。杜魯道雖試圖與習近平繼續討論，稱「我們相信自由、公開和坦誠的對話」，但習近平似乎想打發杜魯道，神色惱怒地接連打斷了他的發言又重複表示「要創造條件，要創造條件，好嗎？」，旋即伸手向對方致意後便離開。
莊文浩事件
一連串多次證明中國與加拿大官方之間的關係已相當緊繃，不過壓垮駱駝的最後一根稻草是來自加拿大「環球郵報」（Globe and Mail）今年2月援引消息人士說法的報導，內文提到中國政府致力於擊潰那些在加拿大被認為「對北京不友善」的保守派政客。
曾發起「支持譴責北京對新疆種族滅絕」動議的保守黨國會議員莊文浩，父親於1952年從香港移民至加拿大。他在2004年首次當選加拿大聯邦議會眾議院議員，目前是保守黨影子內閣外長，也是眾議院加中關係特別委員會副主席。他曾因為在加拿大聯手英美就新疆問題制裁中國扮演重要角色，因此被中國外交部宣佈制裁，禁止其入境中國、香港、澳門等地。
加拿大《環球郵報》5月1日再度指出，就加拿大安全情報局機密文件與知情人士說法，中國外交官趙巍為了「殺一儆百」，嚇阻其他人採取反中立場，特地收集莊文浩在香港的親屬資料，並對其進行恐嚇；加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）在8日強調，「我們不會容忍任何形式的外來干涉」並決定驅逐趙巍，中國外交部則稱從未干涉加拿大內政，並強烈譴責加方的行為，作為報復也將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧（Jennifer Lalonde）列為不受歡迎人物，要求甄逸慧5月13日前離開中國。
至此，兩國關係已經雪上加霜，在雙方外交官遭驅逐的態勢下，中加交惡可能進入惡性循環。