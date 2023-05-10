確診猴痘居家自主管理　如何保護家人？如何自我照顧？18項重點一次看！

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在家自主健康管理 如何保護同住者？這一波猴痘疫情雖然主要是以人與人親密接觸傳播為主，透過毛巾、被單等環境感染的情形非常少見，不過猴痘確診者在家中自主健康管理時，還是要注意環境的清潔、消毒。
確診者在家中自主健康管理期間，該如何保護家人，避免同住者也受到猴痘病毒感染呢？疾管署整理出以下10大注意事項：
- 家中有孕婦、未滿12歲兒童、80歲（含）以上長者、接受血液透析或免疫不全者等：在家中應單獨一室，不要離開房間並使用獨立衛浴設備。
- 若家中無前述對象：
- 在家中應單獨一室，儘量不離開房間，並儘可能使用獨立的衛浴設備。
- 如需共用衛浴設備，請在浴廁備妥稀釋後的漂白水（1:50，1000 ppm）或75%的酒精，於每次使用後進行消毒。居家清潔消毒方式可參考疾管署網站／猴痘專區／重要指引及教材－「居家清潔消毒指引」。
- 若不得已需共用空間，應開窗確保空氣流通，並請佩戴醫用口罩，與他人保持至少1公尺的距離。
- 保持手部衛生，用肥皂和水洗手，或使用含酒精成分的乾洗手液洗手。
- 避免和同住者以外的人（特別是免疫低下者、孕婦與孩童）、家中寵物及其他動物接觸。
- 暫不與他人發生親密接觸、捐贈器官組織、母乳、血液或精液。
- 避免和他人一起用餐或共用物品，特別是毛巾、浴巾、衣物及餐具等。
- 如果手上有皮疹，請在使用共用空間時，戴上拋棄式一次性手套。
- 儘量自己洗衣服，切勿甩弄／搖晃床單或衣物，造成飛揚。若使用洗衣機，應與同住家人的衣物或物品分開清洗，使用一般洗衣劑與洗程清潔即可，避免使用經濟、省水或快洗模式。
- 儘量自己進行住家打掃，使用漂白水濕布進行清潔是首選清潔方式，不要乾擦或掃地，如果吸塵器帶有高效空氣過濾器，則可以吸塵。如果沒有高效過濾器，請確保吸塵人員配戴N95或同等級以上口罩。
- 手套或其他曾直接接觸皮膚之廢棄物都應裝入塑膠袋並密封。所有垃圾不進行垃圾分類，也不可資源回收。
猴痘確診者返家後 在家如何照顧自己？而猴痘確診個案在家中自主健康管理時，也應了解該如何照顧自己，疾管署整理出以下8大注意事項：
- 儘量不要觸摸或抓撓皮疹。如果不小心接觸到皮疹，應用肥皂洗手，或使用含酒精成分的乾洗手液洗手，並避免接觸皮疹後再接觸眼睛、鼻子、嘴巴、生殖器和直腸（肛門）等敏感區域。
- 不要刺破水泡或刮擦皮疹，在結痂脫落並形成新的皮膚層之前，也不要刮皮疹周圍的毛髮，建議可定期修剪指甲，以免無意中刮傷皮疹。因為刺破水泡或刮擦皮疹並不能加快恢復速度，反而會將病毒傳播到身體其他部位，增加病毒傳播給他人的機會，並可能導致傷口造成細菌感染。
- 肛門或生殖器（陰莖、睾丸、陰唇、陰道）或周圍出現皮疹的人可溫水坐浴，減輕不適。
- 不淋浴或泡澡時，保持皮疹乾燥。
- 口腔內的皮疹，每天至少用鹽水（一杯水加一小匙鹽巴）沖洗 4 次，也可使用含有氯己定（chlorhexidine）的漱口水，保持口腔衛生。
- 注意飲食健康並充分休息。
- 有需要時可使用止痛或止癢藥物，緩解病灶不適。
- 若出現呼吸困難、無法進食或飲水、意識不清等症狀，請立即就醫，就醫時請告知醫護人員猴痘確診情事。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57770
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