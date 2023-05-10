薪傳南丁格爾精神 中華醫大護理系學生加冠黃偉哲到場祝福
中華醫事科技大學護理系112年加冠典禮今(10)日舉行，317位男女學生在師長祝福與見證下，宣誓效法成為南丁格爾的傳人；台南市長黃偉哲特地出席典禮，並肯定中華醫大培育醫事專業人才對社會的貢獻。加冠後進行點燭傳光儀式，過程莊嚴隆重，學生接受加冠後開始安排到醫院臨床實習，實際參與病人的護理照顧實務。
記者張振興/台南報導
加冠典禮於下午1時在學校演藝廳舉行，接受加冠的學生共6班317人，其中，女護生有269人，男護生有48人。加冠生身穿實習服依序上台，女護生接受老師配戴護士帽，男護生則接受老師別名牌。加冠完成後由系主任蔡富棉在南丁格爾的肖像前點燭引光，再交給20位協助加冠的護理專業老師，以接力方式逐一點燃學生手中的蠟燭，象徵南丁格爾的精神薪傳生生不息，氣氛莊嚴感人。
黃偉哲特地出席加冠典禮，並在祝福板上留言為這群南丁格爾的傳人勉勵，黃偉哲肯定中華醫大數十年來為國內培育護理醫事健康專業人才的貢獻，並讚揚去年國家考試護理師全國狀元來自中華醫大，中華醫大是台南地區的大專院校之一，這樣的好成績是府城之光，台南市的驕傲。期許每位加冠生未來在護理職涯上都能秉持濟世救人的精神，為台灣、為社會乃至全人類做出具體的貢獻，此外，黃偉哲也藉著加冠典禮的機會，再次表達華醫供地建置治水防洪抽水站的感謝。
中華醫大校長孫逸民致詞表示，加冠典禮是護理系學生實習前必須完成的重要儀式，如同護理界的「成年禮」，戴上護士帽，藉由實習體驗臨床護理實務工作，將更能了解護理的內涵和意義。期勉大家要把在校所學的護理技能充分發揮，給病患貼心、細心的照顧，讓各界看到華醫學生的優秀和實力。