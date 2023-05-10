閨密情真的玩完！她捐腎給賽琳娜反遭圍剿 身心受創喊停止
30歲的美國小天后賽琳娜（Selena Gomez）是迪士尼童星出身，在2013年診斷出罹患紅斑性狼瘡，暫別演藝圈，2017年時紅斑性狼瘡復發導致腎臟受損，好友法蘭西亞瑞莎（Francia Raisa）捐腎才保住一命，至今也依舊得服用藥物控制病情。不過賽琳娜日前接受訪問時，卻表示泰勒絲（Taylor Swift）是她圈內唯一的好友，讓法蘭西亞不是滋味，選擇退追賽琳娜IG，閨密情就此破裂，近來法蘭西亞受訪時，提到一直以來飽受賽琳娜的粉絲霸凌。
記者吳雨婕/綜合報導
綜合外媒報導，法蘭西亞的爸爸先前參加節目時分享，賽琳娜在接受女兒的腎臟後，沒有好好照顧身體，反而去喝酒，讓法蘭西亞無法理解。後來又發生賽琳娜公開提到泰勒絲是自己在演藝圈內唯一好友，種種行為讓法蘭西亞、賽琳娜走上分歧，法蘭西亞選擇退追賽琳娜IG，沒想到卻是惡夢的開始，因為賽琳娜的粉絲開始留言攻擊法蘭西亞。
法蘭西亞近來受訪談到關於賽琳娜的問題時全都迴避了，僅透露身心受創嚴重，賽琳娜粉絲的攻擊讓她身心俱疲，她提到最傷人的留言是「希望把妳的另一顆腎臟挖出來」，法蘭西亞也表示，賽琳娜一直請求外界停下傷人的言論，自己也希望網友能停止這樣的霸凌行為。