南市創意降溫隔熱暨節能補助今起受理申請

我是廣告 請繼續往下閱讀
市長黃偉哲表示，本計畫補助對象為機關、學校、社區活動中心、大樓、服務業及一般用戶等，補助項目以3大補助方案為主，包含「智慧用電管理系統」、「隔熱降溫輔助設施」及「冷氣機清洗」，補助額度依用電規模給予不同額度之補助，契約容量超過800 kW之用戶最高可補助20萬元。期市民朋友能共同響應節能減碳，省錢環保就趁現在。
經發局長林榮川表示，這次補助採用2階段方式，即先申請後施工，用戶申請獲核准後，再依申請書提報項目進行施工，且於公文通知核定日之次日起1個月內檢附完工核銷文件後，即可完成補助申請。如僅申請冷氣機清洗者，則無須分2階段申請，將所需檢附申請及完工文件等資料備齊後提出申請即可。
經發局進一步表示，本補助計畫經費有限，受理順序以郵戳日期時間或現場收件日期時間為主，邀請市民踴躍申請。
創意降溫隔熱暨節能方案補助計畫申請方式及相關補助辦法，請上市府經濟發展局網站或台南節電城網站 (https://www.tainan-saving.com/) 查詢或下載填寫，以紙本郵寄或親送至「台南市政府經濟發展局能源科」(730台南市新營區民治路36號)，註明「台南市創意降溫隔熱暨節能方案補助」收。諮詢專線『台南市政府經濟發展局 能源科』06-6322231#6605，詹小姐；或執行單位：新系環境技術有限公司，諮詢專線：0905-748-208 (Line ID：0905748208) 或05-3621750#24佘小姐。