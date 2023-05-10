台中捷運死者是靜宜助理教授！學生聞訊超心痛：她是很溫暖的人
今（10）日台中捷運發生意外事故，一輛列車行經豐樂站時，建商興富發建設位於台中市的「文心愛悅」社區大樓塔式吊臂從樓頂斷裂落下，導致鋼架「貫穿」車廂，造成1位女性傷者死亡，後續死者身分也被證實是51歲靜宜大學法律系林姓助理教授，消息一出，該校眾多學生不捨表示「教授她是很溫暖的人」。
記者潘毅/綜合報導
事發前重機吊臂正在「文心愛悅」社區大樓32樓進行作業，卻突然墜落往下掉，當場砸上正在一旁行駛的台中捷運列車，一名林姓女子被卡在車廂底部，救出時身上有頭、腹部有開放性傷口，已無生命跡象，經緊急搶救後仍宣告不治。
事後經證件比對後，確認死者身分為靜宜大學法律系林姓助理教授，稍早已通知她的胞弟從嘉義北上。
消息曝光後，也有不少靜宜大學的學生在論壇Dcard上吐露難受情緒「竟然是林老師，天妒英才啊」、「好心痛，到現在還是不敢相信…」、「之前常常會跟老師聊天，很溫暖的一個人，心情真的好糟糕」、「林淑雅教授真的是一位很好又很溫暖的老師，之前受過她非常多的幫助，又很熱心花時間陪同學聊天」、「怎麼會這樣⋯我大學的班導⋯」、「通識課有選過老師的課，覺得老師認真講解到我非常佩服的地步」。