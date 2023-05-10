中職／餅總跨界救援！電商平台處女秀揪做公益

2023年經典賽總教練林岳平為了達成自己發願的公益目標「捐救護車」，10日首次挑戰在電商平台直播獻出自己的處女秀，讓收看直播將近五千觀眾直呼感謝餅總，以及看到餅總靦腆、冷面笑將的另一面。
記者吳政紘/綜合報導
長達一個小時的直播，林岳平侃侃而談不接受直接募款的原因，儘管透過販售任務累積的金額速度並不快，但至少是自己身體力行的！林岳平：「因為我的工作是球場上的救援任務，因此選擇也是救護重要的工具『救護車』成為捐助的目標，但我不要直接被幫助或是募款啦，要捐救護車，很多大老闆就做得到了要我幹嘛，所以我要靠自己的力量一點一滴的累積出來，才有意義嘛！」
此外，林岳平也提到自己經歷兩次手術風險極高的「開心手術」，餅總在直播時透露自己開刀前的無助也是受到許多幫忙，手術成功後，當醫院有跟他相同的病患需要給予經驗傳承或是打氣，他也義不容辭的前往！因此醫療相關資訊，是餅總在棒球領域外深入關心的原因。
而談到這次的公益計畫，經典賽教練團也用公仔的形式力挺，義賣商品裡有林岳平、王建民、高志綱、彭政閔的公仔組合，餅總也一一聊起跟三位教練的相識趣味故事。林岳平：「王建民是因為手套結緣，但我把他送我的手套送朋友還被建仔發現，我才發現我看錯他了，想不到之後這麼厲害。」語畢現場笑聲一片！
餅總的風趣除了在分享教練故事裡讓人看到另一面的他之外，餅總還透露自己生活上舒壓的方式是打電動以及看動漫，至於聊到接觸新事物，他也回應很新鮮，就像今天在蝦皮直播live「佳宜好朋友」節目的經驗也是他從沒有過的！不管是自己的公益活動或是直播都是跨界結合，但目標一致的是「希望透過自己的專業以及力量能對社會有所貢獻」，最後他也請大家一起直持他的公益計畫！