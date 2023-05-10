名家論壇》錢震宇／疫情過了該算總帳

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有人說，郭台銘此時重提BNT採購的事情是為了自己能過獲得國民黨徵召，這不能否認，畢竟他是在鳳山造勢場合上，主動提到這件事。但就事件本質上來看，2021年疫情延燒時，確實是沒有疫苗可打，而郭也確實希望能協助政府採購疫苗。至於目的是不是要選總統，則是後話，也跟希望幫助度過疫情的本意無關。
郭台銘知不知道疫苗要以政府為窗口進口，他當然知道。當時因為新冠疫情緊張，各國大藥廠生產的疫苗，都沒有經過一二三期試驗，可以施打是經過政府緊急授權，所以為何不賣給個人，就是因為怕發生問題，到時候誰賠？所以疫苗採購必須是政府出面。
必須要政府出面採購的原因，大家都知道，「這跟蔡英文有沒有阻擋是兩回事」。回顧兩年前，蔡政府一開始就打算自行研發疫苗，加上相較國外疫情，台灣的疫情因為阻絕於境外，所以初期確診數不多，當時的疫苗算是戰略性物資。然而，蔡英文低估疫情的嚴峻，過度相信國產疫苗，導致後來疫情爆發，歐美日本都超前部署，早早就跟疫苗廠訂購，台灣還死守高端。
加上意識形態作祟，當知道有BNT疫苗可以採購時，只因為是上海復星製藥代理，民進黨便找了一百個理由阻擋，還記得嗎？陳時中說，「國際跟台灣往來時，必須正視台灣是一個國家，直接以台灣做交易對象，比較不會徒增困擾」。對照郭台銘出示BNT股東信件時指稱，民進黨政府強硬要用「INDEPENDENT Government of Taiwan」，這不正好吻合，就是用政治力干預嗎？
如果民進黨沒有阻擋，疫苗早就進來了，這是事實。當時有心想為民眾爭取疫苗的企業或團體，第一時間幾乎全都被政府勸退。蔡政府用種種條件卡民間捐贈疫苗，鴻海是一個，還有慈濟、佛光山、工商協進會、南投縣政府、花蓮縣政府…太多了。如果政府能買到，輪得到民間單位嗎？蔡政府不懂與民同苦，更不會說感謝，怕別人指責，又趕緊拿出一大堆資料、簽約內容先消毒，「請問這些合約就不用保密協定，封存30年嗎？」
當初陳時中口口聲聲說，疫苗合約要保密，說什麼疫苗採購合約內容屬商業上承諾之應保密事項。那現在周志浩就可以拿出BNT簽約的內容，只為了駁斥郭台銘，那是不是也該比照辦理拿出高端疫苗的合約，讓大家看看。
疫情過了該算總帳，誰該負責任就要負責，這次郭台銘把事情全盤托出，不是壞事，就讓大家看清楚誰才是草菅人命，只想發國難財的人。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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