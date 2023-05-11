再生醫療雙法「協商無共識」！立院最快12日表決

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立法院社會福利及衛生環境委員會在3月底完成再生醫療雙法的初審，但包括倫理是否列入立法目的、法案用詞定義、胚胎幹細胞禁止範圍等關鍵條文，由於朝野歧見難解，因此決議全數保留送交朝野黨團協商。
立法院長游錫堃今天下午在立法院議場3樓會議室，召集朝野黨團協商，研商「再生醫療法草案」、「再生醫療製劑條例草案」及「文化創意產業發展法部分條文修正草案」等案。
朝野黨團才剛開始進行再生醫療法草案協商，就在相關用詞定義的條文之處僵持不下。朝野立委輪番發言，經過一小時的討論，仍未達成共識，而後續包含胚胎幹細胞禁止範圍、罰則等條文，朝野都無法達成共識。
最後，在歷經近兩個小時的討論後，游錫堃宣布未有共識的條文，均保留送院會處理，在院會處理前由各黨團推派1人發言，並依序進行各保留條文黨團版本的處理。
另外，游錫堃今天也召集協商文化創意產業發展法部分條文修正草案，委員會保留的第10-1條及第12條，均與阻斷黃牛票源的罰則有關，最後黨團協商依照委員會協商版本通過，除罰則依照政院版外，並新增賦予行政機關對檢舉人給予獎勵的法源。
此外，針對實名制部分，為避免入法後的立即衝擊，並未將「實名制」三字入法，而以「協助推動藝文表演票券正常流通及維護市場秩序」取代。
包含「再生醫療法草案」、「再生醫療製劑條例草案」等再生醫療雙法，以及「文化創意產業發展法部分條文修正草案」等案，預計最快在12日，或最慢16日的院會中進行處理。（編輯：張均懋）1120510