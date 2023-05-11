米其林公佈2023年5月新入選餐廳 台南3家皆50年以上老店
《米其林指南》今日又公布了2023年5月新入選餐廳，此次共計達8家，分別是台北的法式料理「Cha Cha Thé Cuisine采采食茶」、融合日、台元素的義大利餐廳「Inita」；台南小吃「城邊真味炒鱔魚專家」、「三好一公道當歸鴨」、街邊老店「沙淘宮廟海產」，以及高雄的台菜餐廳「貳哥食堂」、新派料理「沐」與糅合歐陸、日本與臺灣元素的「溫度劑」。
記者葉盛耀/綜合報導
米其林官方認為，此次名單每家餐廳都有不同美味，呈現台灣風味包容，與不斷演化的特質：像是主打炒鱔魚的「城邊真味炒鱔魚專家」、當歸鴨麵線的「三好一公道當歸鴨」、延續一甲子的古早味臺灣菜「沙淘宮廟海產」，都是台南人喜愛的平民小吃。而「貳哥食堂」則是主打溫暖的家常風味，另還有融合漢方藥材、台菜、客家、原住民料理元素的創新套餐「沐」，又或融合日本、義大利與台灣飲食文化的創新美味「Inita」。
綜觀這些餐廳，台北的「Cha Cha Thé Cuisine采采食茶」，由台灣高級時裝「夏姿．陳」創辦人王陳彩霞打造。而「Inita」餐廳的日籍主廚則透過採用在地食材的單一套餐，呈現其對三地(義大利、日本、台灣)的理解和關切，如主菜「再看見台灣」用上玉露鴨和合鴨米等，重現紀錄片《看見台灣》的田野景色，頗具意義。
另外，台南入選的三家餐廳正巧皆屬50年以上的老店，其中的「沙淘宮廟海產」供應古早味臺灣菜，飄香近一甲子。而被秘探注意到的菜色，則是受日本飲食文化影響而產生的老臺味菜色，像是蛋包飯、臺式炸豬排與關東煮。