中天新聞贏了！遭NCC不予換照「關台29個月」 法院判勝訴
中天新聞台3年前遭NCC決議不予換照，因此退出有線電視第52台，中天提出行政訴訟，再向NCC求償79億元。而在經歷了2年的審理，台北高等行政法院於今（10）日作出判決，撤銷NCC不予換照的處分，判中天勝訴，全案可上訴。針對此事，中天新聞台也做出回應。
記者吳雨婕/綜合報導
中天新聞稍早發出聲明提到：「感謝台北高等行政法院今天的判決還給中天公道，為台灣的民主法治樹立典範，保留了新聞自由的尊嚴及憲法基本價值。台灣人民已深惡痛絕NCC違法濫權，前NCC委員翁曉玲在中天勝訴的第一時間呼籲NCC應放棄上訴、尊重司法判決；中天則籲請所有關切台灣民主發展的朋友們，展現人民的力量，共同捍衛新聞自由。」
中天新聞於2020年6月8日申請換發執照，NCC當時認為中天持有執照期間出現許多申訴，被處分25件違規案，內部控管與自律機制運作失靈，無法維護新聞專業，且無法避免大股東直接和間接干預新聞。NCC當年透露，2014年中天換照時已經給予警示與附加條款，可是中天仍無法有效改善，因此7位委員一致決議不予以換照，中天的執照在同年12月11日到期，隔天就退出了52台。