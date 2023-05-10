【更年期專輯】更年期出血不是回春是警訊！　美女醫師傳授保養訣竅

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衛福部說明，45到52歲左右的婦女，由於女性荷爾蒙分泌逐漸減少，可能會產生熱潮紅、盜汗、陰道乾澀、骨骼痠痛、失眠及心情低落等情形，就是所謂的更年期。
許多女性祈求能否「延緩或縮短更年期」？鄭名琁表示，更年期症狀主要與基因相關，因此不易延緩，但可以觀察自己的母親、阿姨輩何時出現更年期，來推測自己的更年期大約何時到來，提前在年輕時就多補充大豆異黃酮，有助於身體習慣荷爾蒙變化，當更年期到來時，症狀就不會那麼讓人不適。
▲家醫科醫師鄭名琁提醒，更年期停經後若發現陰道異常出血，可能是陰道或子宮長瘜肉，甚至是癌症警訊，要特別警覺。（鄭名琁醫師提供）
更年期5大症狀 如何應對改善？１、熱潮紅與盜汗
熱潮紅與盜汗的原因為女性荷爾蒙失調影響自律神經，使皮膚表面血管不正常收縮或擴張，促使體內熱氣散發，開啟冷氣即可改善不適，若是擔心長時間吹冷氣受寒的女性，則可請醫師開荷爾蒙藥物。
２、骨質疏鬆
停經以後，骨質流失會加速，骨折的風險也會增加。輕微的骨質疏鬆，可靠飲食補充鈣質來改善，做重訓也經證實可以增加骨質密度；但若是嚴重的骨質疏鬆症，沒辦法單靠飲食與運動改善，建議以藥物介入治療。
３、陰道乾澀
雌激素過低會導致陰道潤滑液體分泌量減少，陰道乾澀就會性交疼痛。醫師建議補充荷爾蒙，例如攝取蜂王乳與黃豆類等含有雌激素的食物，或是塗抹外用凝膠，都有助於改善狀況。
４、憂鬱易怒
若心情經常憂鬱或易怒，建議尋求身心科求助，別擔心被誤為是「精神有問題」，醫師可開輔助藥物治療。此外，身體不適會影響心情，若能先改善生理狀況，也有助於平穩情緒。
５、肥胖過重
隨著年紀增長，代謝下降、體型逐漸肥胖，加上媽媽們勤儉持家「撿菜尾」，無形之中多吃進許多額外的卡路里，不僅容易變胖，慢性病的風險提高，連帶骨質疏鬆的風險也會提高。或是不少人為了省錢省時，購買廉價肉品卻隱藏了高含量脂肪，現成自助餐也充滿高油高糖份。建議想要控制體重的女性，攝取少糖、少鹽、少油的飲食。
出血不是回春！ 2大狀況要警覺至於有些婦女停經後會出現陰道異常出血狀況，誤以為是停經後月經又來潮。鄭名琁提醒，有可能陰道或子宮長瘜肉，甚至是癌症警訊，因此要特別警覺，並非流個幾天就會停止了，若出現此情況務必及早就醫檢查。
女性隨著年紀增長，罹患乳癌跟子宮頸癌等婦科癌症的機會也會上升。然而，邁入更年期後，胸部逐漸失去彈性，加上體重增加、乳房變大，婦女若是乳房長腫瘤，比起年輕時更不容易察覺，也要多注意是否有徵兆。
每位女性的更年期症狀輕重與持續時間長短不一，醫師最後呼籲，熱潮紅與盜汗會影響到睡眠，失眠又會引發其他病症，因此只要覺得身心不舒服，會影響到生活與睡眠，就可以尋求醫師協助。基本上只要顧好睡眠、飲食與運動這三方面，就能安全度過這段時間。
１、別排斥就醫，或忍耐到極限才就醫。
２、失眠易引發其他病症，只要覺得生活與睡眠受影響，都可以尋求醫師協助。
３、整體年紀增長會導致容易發胖，變胖之後又更沒動力運動，建議日常控制好飲食。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57728
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