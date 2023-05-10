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韓星Lucas爆劈腿多人遭冷凍！2年後宣布退團NCT　手寫信公開道歉

▲韓團NCT的成員Lucas（黃旭熙）2年前爆出劈腿多人遭到冷凍，直到今天才宣布退團，並親自公開手寫信與大家道歉。（圖／Lucas IG）
▲韓團NCT的成員Lucas（黃旭熙）2年前爆出劈腿多人遭到冷凍，直到今天才宣布退團，並親自公開手寫信與大家道歉。（圖／Lucas IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

南韓人氣團體NCT的香港籍成員Lucas（黃旭熙），曾於2021年遭爆劈腿、約砲多人等風波，私生活備受爭議，今（10）日不僅經紀公司SM娛樂以韓英中3國語言宣布Lucas退團的消息，而他本人也曝光手寫信，對成員夥伴以及粉絲們慎重道歉。

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據了解，2021年Lucas先是遭到前女友爆料吃軟飯，後續又被多名女性粉絲指控劈腿、偷吃等等，而且對象橫跨中國、韓國兩地，時間也重疊，而當時Lucas則發文道歉，並中斷所有活動，怎料，今年2月，SM娛樂執行長李成秀就上傳兩人的合照，也讓外界推測Lucas即將回鍋的消息，結果竟引發粉絲集體抵制。

眼看風波延燒至今，SM娛樂才終於在今日宣布Lucas的最新動向，「經過本公司和Lucas慎重討論後，Lucas決定退出NCT和WayV（中國分隊），並以個人名義進行活動。」也強調此項決定，是為了成員和粉絲。

隨著經紀公司聲明後，Lucas也在個人IG上公開一封手寫信，並寫下：「我真的很對不起成員們，也捨不得多年以來的這份情誼，我和成員們認識、相處快8年了，真的很感謝他們對我一直以來的照顧，我不會忘記這份感情…」並強調自己考慮了很長的一段時間，「但最終還是認為這個決定是對大家都好的。」

▲韓團NCT的成員Lucas（黃旭熙）2年前遭爆私生活混亂，直到今天才公布手寫信與大家道歉。（圖／Lucas IG）
▲Lucas親自上傳手寫信與成員、粉絲們道歉。（圖／Lucas IG）

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