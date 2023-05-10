曾莞婷美魔女媽媽曝光！網友搶當「母親節禮物」：送個女婿最實在
曾莞婷在母親節前夕，大方分享媽媽年輕時的青澀模樣，曾莞婷遺傳到媽媽五官精緻又立體的好基因，母女倆都是標準的美人胚子，母親節即將到來，曾莞婷親自從PChome 24h購物網站精選禮物清單，邀粉絲一起從中幫她挑選出今年的母親節禮物，引來大批網友熱烈討論，紛紛提出五花八門的建議，更有網友開玩笑表示「送個女婿最實在」、「小朋友才做選擇，大人全部都買」，讓曾莞婷也笑回：「你一定是我媽派來的！」
記者羅凌筠/綜合報導
曾莞婷與媽媽的關係除了是家人外，像朋友也像小情人，在爸爸過世後，她就主動把媽媽接到家裡同住，她直言同居的生活，不時在日常中上演的劇碼就是「當金牛女兒遇上魔羯媽媽，永遠相愛相殺」，不過她們總是床頭吵、床尾和，且每次吵完架都是女兒先低頭求和，最多也只會冷戰1天，畢竟到了晚上還是要睡在一起。
問及每天與媽媽同住的相處模式，曾莞婷說，媽媽常有很多飯局或是跟朋友出遊的行程，「她永遠把玩樂放在第一，比我還愛玩！」貪玩的媽媽也讓曾莞婷時常覺得自己比較像老媽子，得盯著媽媽每天何時才回到家！她更分享，媽媽比線上女明星都還愛漂亮，曾莞婷常常發現找不到自己的衣服或是高跟鞋，原本都以為是自己亂塞沒看到，後來看到媽媽的臉書後，才發現原來都被媽媽拿去穿在身上了，讓她哭笑不得。
談到兩人平日的生活習慣，曾莞婷也分享，很多長輩們會習慣把沒有在使用的東西留著、捨不得丟掉，媽媽也是這樣，所以她都會趁媽媽出遠門時趕快把不必要的東西丟掉，讓家裡能挪出多一點空間可利用。