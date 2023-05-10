台南3歲女童車禍亡！同路口隔天「1畫面」重現 網氣瘋：學不乖嗎
本週一（8日）在台南市北區成功路、忠義路交叉路口，發生一樁死亡車禍，駕駛休旅車的懷孕婦人左轉撞上正在斑馬線上行走的一對母女，導致3歲女兒頭部重創送醫搶救後不治，悲劇引發全台憤怒，然而過不到一天，昨（9）日有民眾又在同個路口看到「硬切西瓜左轉」，畫面再度讓許多網友氣瘋大罵：學不乖嗎？
記者潘毅/綜合報導
本起事故發生在8日上午，當時38歲李姓媽媽牽著3歲女兒，正走在從忠義路、成功路的班馬線準備穿越路口，沒想到走到一半，駕駛深色自小客的杜女直接左轉衝撞母女2人，結果李姓母親遭捲進車底，脫困後送往衛福部台南醫院；3歲女童倒地受創，警消獲報趕抵時，女童已無生命跡象，被緊急送成大醫院搶救，傷重不治。事後駕駛杜女則辯稱，自己當時視線遭A柱擋住了。
沒想到憾事才發生不到一天，昨（9）日又有民眾在Youtube上發出行車紀錄器片段，畫面中對向一輛黑色轎車，要從忠義路、成功路交叉路口時，又採取切西瓜方式左轉，若當時斑馬線上有人，可能又釀成一樁車禍。
由於這段畫面也被轉到PTT，再度引爆鄉民的怒火「駕駛人劣根性，不是一天能改的」、「這樣開車的駕照怎麼拿到的？」「學不乖嗎？地上都畫線了還要切」、「反正，出事了就推給被A柱擋到就好」、「昨天才剛出事耶，也太扯了吧」。
而針對本次台南3歲女童走在斑馬線上卻依然不性喪命的憾事，交通部長王國材今（10）日受訪也表示，對本起意外感到非常愧疚，之後將加速推動全台「行人專用時相」，意即當行人穿越馬路時，雙向車輛得停止運行，保障行人安全。