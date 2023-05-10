楊洋戀情藏不住！小7歲女星王楚然「同間飯店連住3晚」證據全被拍
31歲的中國男星楊洋，曾憑藉戲劇《微微一笑很傾城》知名度大漲，而擁有帥氣外型的他，不僅廣受女粉絲喜愛，私底下的感情生活也相當精彩。近幾年更傳出與同劇演員、小7歲的女星王楚然熱戀交往中，但兩人始終都沒有對外說明，直到今（10）日才被中國狗仔逮到，女方「3進3出」與楊洋住在同一間飯店，讓話題瞬間衝上熱搜。
記者詹鎰睿/綜合報導
中國微博娛樂自媒體「攝影劉大錘」開直播證實楊洋、王楚然正在熱戀交往中，他在影片中指出，4月22日楊洋入住某間飯店後，深夜就由他的貼身助理幫忙接王楚然上樓；隔日，王楚然就被拍到離開飯店去拍戲，收工後又由楊洋的貼身助理幫忙接應；直到24日，王楚然3度來到同間飯店，這次不用助理就自行刷卡進入；25日小倆口才一前一後離開，疑似避嫌。
其實，這並非兩人第一次傳出緋聞，早在2022年，就有多名網友在馬爾地夫抓到楊洋和王楚然正在約會，甚至還有親吻的舉動，而且還刻意閃躲亞洲人臉孔，似乎就怕被認出來，只不過沒有畫面和照片，一切都是文字，也讓該篇爆料文不了了之，如今這次真的被八卦狗仔拍到，也有清楚的時間與地點，立刻掀起網友討論，一度衝上熱搜。至於楊洋和王楚然，雙方至今都尚未對此事做回應。