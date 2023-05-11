劍指中國！拜登本月訪巴紐將簽署國防等協議

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華府正試圖阻止太平洋島國與中國發展安全合作關係，這項議題在台海局勢緊繃之際愈來愈引人關切。
白宮已證實，拜登5月下旬出席澳洲雪梨（Sydney）的「四方安全對話」（Quad）峰會前，22日會先訪問巴紐首都莫士比港（Port Moresby），與太平洋島國18位領袖會面。四方安全對話由美國、日本、印度、澳洲組成。
巴紐外長特卡欽科（Justin Tkachenko）告訴路透社，美國與巴紐上週已敲定國防合作協議（Defence Cooperation Agreement），待拜登到訪時就能正式簽署。
特卡欽科受訪時說，拜登也將簽署另一份協議，允許美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）巡邏巴紐幅員廣大的專屬經濟區（EEZ），並由巴紐官員在船上擔任隨船觀察員，協議內容也含括衛星監測。
他表示：「我們將能利用美國的衛星安全系統。簽署協議將有助於監控我國海域，而我方目前還不具備這種能力。…這份絕佳協議將保護我國自然資源不被偷捕和盜取，尤其是我國的漁業資源。」
中國基礎建設計畫進駐南太平洋已有10年歷史，去年中國還跟索羅門群島簽署一項安全協議，此後索國已暫停讓美國海岸防衛隊船艦進入領海。
中國國家主席習近平曾3度造訪南太平洋，包括2018年訪問巴紐，但北京去年未能簽署與10個國家的安全和貿易協議。
拜登此行對他個人而言也深具意義。拜登2016年訪問澳洲時回憶，他的兩個舅舅二戰時在巴紐當航空兵，其中一人死於1944年5月一場墜機事故。
歷史學家曾表示，巴紐對於美國二戰時期在太平洋推動解放菲律賓至關重要；澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）亦曾敦促民眾回顧歷史，以瞭解「太平洋島嶼對於澳洲安全需求的戰略重要性」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120510