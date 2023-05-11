港警取走紀念六四國殤之柱　華爾街日報批程序引反駁

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高8公尺的「國殤之柱」是丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiot）的創作。1998年港大學生會為悼念「六四」死難者，在校內豎立「國殤之柱」。對於這件藝術品遭到香港當局取走，高志活表示無法接受，說「藝術的象徵語言是無法被摧毀，只會在受到攻擊時變得更強大」。
路透社報導，美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天刊登上述評論文章。根據香港政府今天公布在網路上的鄧炳強發函，他告知該報，這篇文章毫無根據地發表言論，嚴重誤導讀者。
「華爾街日報」並未立即回應置評請求。
「華爾街日報」的文章指稱，港警國安處取走「國殤之柱」是「悄悄執行」且「未經正當程序」。鄧炳強反駁說這並非事實。
他指出，港警5日是持法院搜查令進行搜查，而檢獲一件涉及「港區國安法」煽動顛覆國家政權罪案件的證物，並已於當日迅速發布新聞稿。
鄧炳強還表示，文章將刑事調查的證據形容為「藝術品」，並指案件僅涉及「異議」，這些說法完全是誤導。
他並強調，任何人士和組織作出違反香港法律的行為，包括港區國安法，香港執法機構有責任繩之於法、維護法治。
中國2020年在香港開始實施港區國安法。西方政府則批評這是鎮壓異議的工具。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120510