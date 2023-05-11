最新12組LINE免費貼圖！祝福「母親節快樂」必備　早安問候神好用

Google I/O大會／搶先開箱Pixel 7a最強中階機 　5大重點一次看　

▲Google I/O發表新款中階手機Pixel 7a，搶先開箱分享5大新機亮點功能。(圖／記者周淑萍攝)
▲Google I/O發表新款中階手機Pixel 7a，搶先開箱分享5大新機亮點功能。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

Google I/O在台灣時間5/11凌晨登場，台灣也隨即開賣中階新機Pixel 7a，售價14990元，同步推出早鳥優惠，於今(11)日～5/22至Google 商店下單，送抵用金 3,000元和限定款手機殼。這次Pixel 7a由台灣團隊主導開發，是Pixel A 系列的第五代裝置，以外觀來說雖然很Pixel 7 相似度極高，但功能對比上一代6a中階機卻是有感升級，大方下方旗艦等級功能，包含處理器、相機等，旗艦規格中階售價，雖然售價比上一代6a貴上1000元，感覺也挺合理的。《NOWnews今日新聞》整理5大重點功能，讓讀者可一次掌握新機特色。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍Google Tensor G2高規處理器
處理器這次誠意十足，使用和旗艦機Pixel 7 與 Pixel 7 Pro同款的Google Tensor G2 和 Titan M2 安全防護晶片，內建多層防護機制，能幫助AI 技術發揮更強大的功能，同時可提升通話音質、延長電池續航力，照片和影片品質也都會更好。

📍旗艦機質感

外型部分，將Pixel 7a和 Pixel 7兩款手機來拿相比，外型幾乎就是複製貼上，Pixel 7a 螢幕為6.1吋，整體稍稍小一點，但其實拿在手上沒有太大差異。機身材質為再生鋁合金、玻璃和塑料，相較於上一代的中階機質感升級許多，號稱為A系列中階機最耐用的機型，同樣具備IP67 防水防塵等級。

▲Google Pixel 7a 手機開箱。(圖／記者周淑萍攝)
▲剛發表的Pixel 7a(圖左，白色) 和Pixel 7 (圖右，香茅綠色)外型差異不大。(圖／記者周淑萍攝)
📍大方下放旗艦功能

相較於前一代，這次7a加入了不少實用功能，像是提供Qi無線充電，同時具備人臉辨識解鎖，螢幕更新率終於升級到90Hz，玩遊戲、滑網頁都能更加順暢。

▲Google Pixel 7a 手機開箱。(圖／記者周淑萍攝)
▲Pixel 7a 螢幕更新率終於給到90Hz，可以提高滑動的順暢感。(圖／記者周淑萍攝)
📍相機4項提升

  1. 感光元件比上一代 6a 增加 72%，保留更多細節，在夜視模式下，拍照速度與清晰度也提升兩倍。
  2. 支援最高 8 倍數位變焦，透過軟體調教帶來更好的變焦畫質。
  3. 首度在A系列加入長時間曝光，手持就可以輕鬆拍出車水馬龍的車軌作品。
  4. 全新前置鏡頭從 800萬畫素提升至 1300萬，並支援 4K 錄影，是首款所有鏡頭都支援 4K 錄影的 Pixel A 手機。
▲Pixel 7a 實拍圖。(圖／記者周淑萍攝)
▲在感光元件變大的加持之下，手持夜拍帶來不錯的品質。(圖／記者周淑萍攝)
▲Pixel 7a 實拍圖。(圖／記者周淑萍攝)
▲首度加入長時間曝光功能，不需三腳架也能拍出車軌照片。(圖／記者周淑萍攝)
📍相簿加入魔術橡皮擦、修復模糊

同樣擁有許多 Pixel 手機的實用相機功能，像是魔術橡皮擦能消除畫面中的干擾雜物；另外，修復模糊自去年在 Pixel 7 系列推出以來，受到許多使用者的喜愛，無論是家裡珍藏的老照片、不小心拍出的模糊照片，都可以透過這項功能瞬間更加清晰，Pixel 7a 也是首款支援修復模糊的Pixel A系列手機。
 

▲加入魔術橡皮擦和模糊修復功能。(圖／記者周淑萍攝)
▲相簿內提供大受好評的魔術橡皮擦和修復模糊功能，圖右為使用魔術橡皮擦清除後的效果。(圖／記者周淑萍攝)

POCO F5雙旗艦5亮點一次看　台灣火速開賣售10,999元起

LINE有母親節特效！聊天室打「3關鍵字」　熊大來送康乃馨

4月份這15款手機降最多！小米新機降2千、三星摺疊機來到甜蜜點

蘋果把平板堆到頂！　iPad 版Final Cut Pro 登場訂閱制每月150元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀