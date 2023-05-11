Google I/O大會／搶先開箱Pixel 7a最強中階機 　5大重點一次看　

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處理器這次誠意十足，使用和旗艦機Pixel 7 與 Pixel 7 Pro同款的Google Tensor G2 和 Titan M2 安全防護晶片，內建多層防護機制，能幫助AI 技術發揮更強大的功能，同時可提升通話音質、延長電池續航力，照片和影片品質也都會更好。
📍旗艦機質感
外型部分，將Pixel 7a和 Pixel 7兩款手機來拿相比，外型幾乎就是複製貼上，Pixel 7a 螢幕為6.1吋，整體稍稍小一點，但其實拿在手上沒有太大差異。機身材質為再生鋁合金、玻璃和塑料，相較於上一代的中階機質感升級許多，號稱為A系列中階機最耐用的機型，同樣具備IP67 防水防塵等級。
📍大方下放旗艦功能
相較於前一代，這次7a加入了不少實用功能，像是提供Qi無線充電，同時具備人臉辨識解鎖，螢幕更新率終於升級到90Hz，玩遊戲、滑網頁都能更加順暢。
📍相機4項提升
- 感光元件比上一代 6a 增加 72%，保留更多細節，在夜視模式下，拍照速度與清晰度也提升兩倍。
- 支援最高 8 倍數位變焦，透過軟體調教帶來更好的變焦畫質。
- 首度在A系列加入長時間曝光，手持就可以輕鬆拍出車水馬龍的車軌作品。
- 全新前置鏡頭從 800萬畫素提升至 1300萬，並支援 4K 錄影，是首款所有鏡頭都支援 4K 錄影的 Pixel A 手機。
同樣擁有許多 Pixel 手機的實用相機功能，像是魔術橡皮擦能消除畫面中的干擾雜物；另外，修復模糊自去年在 Pixel 7 系列推出以來，受到許多使用者的喜愛，無論是家裡珍藏的老照片、不小心拍出的模糊照片，都可以透過這項功能瞬間更加清晰，Pixel 7a 也是首款支援修復模糊的Pixel A系列手機。