快訊／大S認了婚禮前4天流產！為汪小菲強忍悲傷：身心嚴重煎熬

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大S在聲明中表示，同年3月18日因腹中胎兒死亡，必須經由手術終止懷孕，所以三亞婚禮無法接受媒體採訪，「實因失去孩子的痛苦，身心嚴重煎熬，力不從心，還請當年飛往三亞參與婚禮的媒體好友們見諒」。
而後大S錄製夫妻實境秀《幸福三重奏》，同樣剛經歷流產之苦，為了前夫努力配合錄影，在節目狀態並不好，坦言內心傷痛難以筆墨形容，卻在母親節前夕重提往事，感到相當難過，希望透過文字鼓勵有相同喪子經驗的媽媽們，並祝大家母親節快樂。她如今已二婚另嫁具俊曄，婚姻生活相當幸福，不希望離婚一事浪費社會資源，「我們或許做得不夠完美，但真的很努力了。」
大S聲明稿全文
謹就今日《鏡週刊》關於徐熙媛女士相關報導 代徐熙媛女士聲明如後 :
關於媒體報導中所指，早在汪小菲先生與徐熙媛女士兩人登記結婚四個月後在海南三亞辨千萬婚禮時，大S其實才剛流產不久 一事，徐熙媛女士確實於 2011年3月18日因腹中胎兒死亡必須經由手術終止妊娠，以致4天後(2011年3月22 日)的三亞婚禮，無法出面接受媒體採訪，實因失去孩子的痛苦，身心受到嚴重煎熬，力不從心，還請當年飛往三亞參與婚禮的媒體好友们見諒。
2018年4月2日徐熙媛女士於婦產科診發現腹中胚胎萎縮，並於同年4月20日進行流產手術，而前一天4月19日腾訊視頻之節目《幸福三重奏》製作單位前來台北拍攝，4月27日飛往北京錄製第一期拍攝內容，所以社會大眾在節目播出視頻中看到徐熙媛女士身心狀態不佳，實因剛流產7天就去工作，已盡最大的努力配合節目拍攝，但內心的傷痛肇墨難以形容。
適逢母親飾前夕，媒體提及過往流產的報導，徐熙媛女士有深刻的哀痛，相信與她相同經歷流產創傷的女性朋友，在母親節必然再次重現創傷的生命歷程，其中的自責、思念、悲傷及痛苦，在骨血中四處流竄而難以喘息，擔心報導引發相同經驗的女性朋友創傷反應，因此特別透過文字表達互相鼓勵與支持 。
這段期間，因離婚事件浪費了非常多的社會資源，也带給社會很多的負能量，深感抱歉；因此無論被網爆、霸凌，徐熙媛女士沒有逐一澄清，是因希望事情可以儘快平息、回歸平靜，原以為合法結束雙方婚姻便可以告一段落，沒想到直至今日依舊紛紛擾擾，佔用各大媒體資源，絕非徐熙媛女士所願。
徐熙媛女士現在的生活很簡單，也很享受目前恬淡踏實的幸福，一切該走法律程序的部分也都交由律師事務所處理，今日週刊報導的出處來源並非来自大S工作室，發此聲明只是不希望大家以訛傳訛、以正視聽外，更希望所有的母親，尤其經歷喪子之痛的母親，母親節快樂。
我們或許做的還不完美，但真的很努力了。
徐熙媛 賴芳玉律師
2023.5.10