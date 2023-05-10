中職／2連霸主帥林威助被撤換！中信兄弟：為尋求長久發展
中信兄弟歷經七年六亞和二連霸後，為持續追求球團長遠發展，今(10 日)日 宣布新的人員調動，由副領隊、農場主管「彭政閔」接任總教練;原二軍總教練林 明憲擔任一軍野手統籌教練;原二軍投手教練王建民擔任一軍投手教練;原二軍投 捕教練王峻杰擔任一軍投捕教練。
記者吳政紘/綜合報導
彭政閔 2001 年加入中華職棒，19 個球季敲出 2,044 支安打、192 轟、1096 分打點，多次獲得打擊王、金手套獎。2019 年引退後，即擔任中信兄弟副領隊兼農 場主管，主要負責選手養成的訓練規劃，深入了解球隊文化與氣氛，亦熟悉不同世 代的球員，對於賽季期間的戰力調度與安排，以及中長期培養更多潛力球員，具備 通盤的規劃能力與視野，能幫助球隊永續經營。另一方面，擔任副領隊也培養了領 導與管理能力，加上赴美交流參訪期間參與小聯盟的教練團運作，經歷豐富且完整， 足以勝任總教練職務。同時，由長期在二軍協助培養年輕選手的林明憲及王建民接 任一軍野手統籌教練及一軍投手教練，王峻杰擔任一軍投捕教練，持續協助彭政閔 總教練帶領球隊拿下三連霸。並由陳智弘接任二軍總教練，平野惠一及佛斯特轉任 農場野手發展總監及農場投手發展總監，持續為二軍及農場的培育努力。
中信球團長久致力於深耕球員發展及精進球隊戰績並進，高度肯定林威助總教練在其任內帶領球隊締造二連霸成績，能力與貢獻皆有目共睹，球團將賦予更艱鉅任務，轉任球團海外發展顧問，協助推動亞洲大聯盟的進展，並負責規劃球團拓展日、韓及大陸業務，以中信兄弟經驗全面提升台灣及亞洲棒球實力。