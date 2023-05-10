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川普遭認定性侵無傷選情？CNN：民調優勢反而更擴大

▲美國前總統川普（Donald Trump）遭專欄作家卡洛爾（Jean Carroll）指控性侵、誹謗，紐約聯邦陪審團今天裁定川普須負法律責任，賠償500萬美元。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普（Donald Trump）遭專欄作家卡洛爾（Jean Carroll）指控性侵、誹謗，紐約聯邦陪審團今天裁定川普須負法律責任，賠償500萬美元。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）遭專欄作家卡洛爾（Jean Carroll）指控性侵、誹謗，陪審團今日裁定川普必須賠償500萬美元，性侵與誹謗的指控成立，但並未構成強暴。川普敗訴後，反批陪審團的決定「丟臉」，強調自己根本不認識「這女人是誰」，並預告將會上訴。而根據《CNN》報導，川普現階段在民調中的優勢，堪稱是「歷代級的領先幅度」，而且這個優勢隨著川普深陷各類訴訟官司，反而持續擴大。

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川普被卡洛爾指控，在1990年代中旬，於曼哈頓的波道夫古德曼（Bergdorf Goodman）百貨更衣室內，對她實施性侵與強暴。陪審團最終認定，川普行為符合性侵，但未構成強暴。而誹謗罪成立是因為，川普在社群網路上稱自己被告是「騙局」、「謊言」，遭認定構成誹謗，因此共須賠償500萬美元，川普律師已經表示會提出上訴。

而川普敗訴對於選情的影響，《CNN》報導指出，目前在可能的共和黨初選全國民調中，川普平均支持率超過 50%，遙遙領先佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。德桑蒂斯在民調中的支持度大約是20％，而剩下的潛在候選人都沒有拿到兩位數的支持度。

《CNN》進一步分析，川普在年初時支持度約只有40％，隨著他因封口案被起訴，再加上國會暴亂案接受調查，再加上最新的性侵誹謗案敗訴，一連串官司纏身，但川普的支持度反而越來越高。

《CNN》強調，不僅是民調領先，共和黨議員中也越來越多人表態支持川普。從過去歷史來看，取得這麼大優勢的候選人，幾乎最終都能贏得政黨提名參選。

不過《CNN》也指出，佛州州長德桑蒂斯尚未正式宣布參選，等德桑蒂斯表態後，或許會對民調帶來巨大變化。另外就是川普仍面臨封口費案的刑事起訴，以及在國會暴亂案中被起訴的可能，這些官司在政治上，說不定會給川普帶來更多的負面影響。《CNN》最後結論，川普目前遙遙領先是事實，如果想看到局勢發生變化，勢必得發生一些足夠份量的重大事件。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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