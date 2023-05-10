川普遭認定性侵無傷選情？CNN：民調優勢反而更擴大

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而川普敗訴對於選情的影響，《CNN》報導指出，目前在可能的共和黨初選全國民調中，川普平均支持率超過 50%，遙遙領先佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。德桑蒂斯在民調中的支持度大約是20％，而剩下的潛在候選人都沒有拿到兩位數的支持度。
《CNN》進一步分析，川普在年初時支持度約只有40％，隨著他因封口案被起訴，再加上國會暴亂案接受調查，再加上最新的性侵誹謗案敗訴，一連串官司纏身，但川普的支持度反而越來越高。
《CNN》強調，不僅是民調領先，共和黨議員中也越來越多人表態支持川普。從過去歷史來看，取得這麼大優勢的候選人，幾乎最終都能贏得政黨提名參選。
不過《CNN》也指出，佛州州長德桑蒂斯尚未正式宣布參選，等德桑蒂斯表態後，或許會對民調帶來巨大變化。另外就是川普仍面臨封口費案的刑事起訴，以及在國會暴亂案中被起訴的可能，這些官司在政治上，說不定會給川普帶來更多的負面影響。《CNN》最後結論，川普目前遙遙領先是事實，如果想看到局勢發生變化，勢必得發生一些足夠份量的重大事件。
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