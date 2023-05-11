好天氣快要沒了！週末又有梅雨鋒面 「雨最大時間」出爐
今（11）日天氣穩定，氣溫逐日回升，一直到週五（5/12）台灣各地都是溫暖舒適的氣候，民眾可好好把握，下波變天的時間點預計在週六（5/13），隨著梅雨季鋒面接近，中部以北和東半部會先轉雨，下週日母親節（5/14）當天水氣最多，全台皆有降雨機率，下週一（5/15）雨區則轉為南部和東半部，詳細影響有待持續觀察，請民眾多多留意最新資訊。
記者張志浩/綜合報導
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，今日受高壓環流影響，北台灣多雲時晴，其它各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率，「白天暖熱早晚涼，日夜溫差大」；要注意衣著調整，各地區平地氣溫分佈為北部攝氏18至29度，中部攝氏19至31度，南部攝氏19至34度，東部攝氏14至31度。
吳德榮提及，最新模式模擬顯示，明日至週六白天各地持續穩定，雖然中層雲略增多，但天氣仍為多雲時晴，要小心山區午後有局部短暫降雨的機率，白天暖熱、早晚涼。週六入夜後，中層雲增厚，零星飄雨機率逐漸提高。
吳德榮提醒，下週日母親節凌晨開始，「梅雨季」第2波「移動性鋒面」移入，各地轉有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機率；下週一鋒面東移，天氣逐漸好轉，為陣雨後多雲。下週二（5/16）各地多雲時晴，山區午後仍有局部短暫陣雨。不過整體鋒面影響「不確定性大」，應持續觀察。