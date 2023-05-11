強打中年／林威助到底犯了什麼天條？中信兄弟急忙更換2連霸主帥

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林威助在二軍執教還被稱為「舉頭三尺有威助」，他治軍嚴格獲好評，不輕易妥協，也成就了兄弟2連霸成就。甚至他連自己生病打點滴還堅持要去球場，母親車禍，他也忍痛帶兵苦戰。
不過林威助被球團轉任海外發展顧問，我只想問：「球團高層有問過威助本人想法嗎？」
一位想要挑戰三連霸的總教練，在上半季甚至還沒打到一半就「被辭職」，或是像是新聞稿上說的「他是一位優秀的教練」，那怎麼會在這樣的關鍵時刻主動想要離開球隊？據了解，林威助上午才被通知，下午就「不用去球場」了，如此迅速的方式，難怪球迷受不了，甚至喊話「拒看兄弟比賽」、「退票」、「還我林威助」等留言。
球團也不斷強調，這時讓林威助轉任顧問，是剛好的時機點與規劃，並未如外界所說「戰績不佳」，但明眼人也都知道，開季戰績不佳，或許是原因之一，但真正的原因到底為何？
有媒體報導寫出，林威助碰觸到辜董很多地雷？讓人感到疑惑的是，為何這些傳聞就剛好在這時候才爆出來？之前沒有發生？
那為何辜董在之前總冠軍賽還跟林威助講悄悄話？有說有笑，甚至公開表揚他「威助就是我最大的動力」，如今人走茶涼，這句話彷彿變成諷刺一般，到底他犯了什麼「天條」，讓高層不滿意？這些疑問，跟數不盡的問號，或許也成為中信兄弟永遠「不能說的秘密」。