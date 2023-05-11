中職／震撼！中信兄弟更換總教練林威助　改由「恰恰」彭政閔接任

強打中年／林威助到底犯了什麼天條？中信兄弟急忙更換2連霸主帥

▲中信兄弟總教練林威助。（圖／吳政紘攝）
▲中信兄弟總教練林威助。（圖／吳政紘攝）

文/強打中年

中信兄弟10日在比賽後宣布，總教練人選由林威助直接換成「恰恰」彭政閔，聽到這樣的消息，我想很難有人不吃驚吧？到底林威助怎麼了？是家中有事還是「被有事」？是生涯規劃還是「長遠規劃」？諸多疑點，讓不少球迷都充滿問號。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林威助球員時期就是人氣球星，還是2連霸總教練，在日本來說可是「優勝2連霸」監督，連他辭職消息，日本媒體還會特地報導，就足以形容他在台日球界的影響力，而他解救兄弟7年6亞的窘境，也是球迷心中的「救世主」。

▲中信兄弟總教練林威助生涯首勝。（圖／吳政紘攝）
▲中信兄弟總教練林威助生涯首勝。（圖／吳政紘攝）
林威助在二軍執教還被稱為「舉頭三尺有威助」，他治軍嚴格獲好評，不輕易妥協，也成就了兄弟2連霸成就。甚至他連自己生病打點滴還堅持要去球場，母親車禍，他也忍痛帶兵苦戰。

不過林威助被球團轉任海外發展顧問，我只想問：「球團高層有問過威助本人想法嗎？」

一位想要挑戰三連霸的總教練，在上半季甚至還沒打到一半就「被辭職」，或是像是新聞稿上說的「他是一位優秀的教練」，那怎麼會在這樣的關鍵時刻主動想要離開球隊？據了解，林威助上午才被通知，下午就「不用去球場」了，如此迅速的方式，難怪球迷受不了，甚至喊話「拒看兄弟比賽」、「退票」、「還我林威助」等留言。

▲中信兄弟總教練林威助。（圖／吳政紘攝）
▲中信兄弟總教練林威助。（圖／吳政紘攝）
球團也不斷強調，這時讓林威助轉任顧問，是剛好的時機點與規劃，並未如外界所說「戰績不佳」，但明眼人也都知道，開季戰績不佳，或許是原因之一，但真正的原因到底為何？

有媒體報導寫出，林威助碰觸到辜董很多地雷？讓人感到疑惑的是，為何這些傳聞就剛好在這時候才爆出來？之前沒有發生？

那為何辜董在之前總冠軍賽還跟林威助講悄悄話？有說有笑，甚至公開表揚他「威助就是我最大的動力」，如今人走茶涼，這句話彷彿變成諷刺一般，到底他犯了什麼「天條」，讓高層不滿意？這些疑問，跟數不盡的問號，或許也成為中信兄弟永遠「不能說的秘密」。

▲辜仲諒與林威助相擁。（圖／葉政勳攝）
▲辜仲諒與林威助相擁。（圖／葉政勳攝）

中職／彭政閔接任主帥！中信兄弟林威助總教練團幾乎全換

中職／2連霸主帥林威助被撤換！中信兄弟：為尋求長久發展

中職／「助」兄弟2連霸卻被季中換將！林威助罕見案例

中職／震撼！中信兄弟更換總教練林威助　改由「恰恰」彭政閔接任

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀