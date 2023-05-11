NBA／年度第一隊由新科MVP Embiid領軍 本季最佳陣容名單出爐
NBA 在今(11)日宣布了2022-23賽季的最佳陣容球員名單，第一隊由新科MVP得主Joel Embiid領銜，其中除了Shai Gilgeous-Alexander之外，其他人都是老面孔了。
記者黃建霖/綜合報導
本屆年度第一隊人選包括：公鹿前鋒Giannis Antetokounmpo、獨行俠主控Luka Doncic、76人中鋒Embiid、雷霆後衛Alexander、塞爾提克前鋒Jayson Tatum。
第一隊最受矚目的結果，應該是Embiid超越了Jokic入選，前者本季還在年度MVP的爭奪中勝出。另外由於Tatum——以及稍後第二隊的Jaylen Brown入選最佳陣容，因此他們都有資格在這個休賽季續簽超級頂薪合約，這可能會讓塞爾提克在薪資方面陷入困境。
第二隊則有，塞爾提克前鋒Brown、熱火側翼Jimmy Butler、勇士後衛Stephen Curry、金塊中鋒Nikola Jokic、騎士後衛Donovan Mitchell。
第三隊人選為，國王主控De'Aaron Fox、湖人前鋒LeBron James、拓荒者主控Damian Lillard、尼克前鋒Julius Randle、國王中鋒Domantas Sabonis。