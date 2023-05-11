施工吊臂突墜落！砸中捷運列車釀1死10傷 檢方朝過失致死偵辦
台中樂豐捷運站昨（10）日中午驚傳一起嚴重工安意外，當時一旁大樓在進行工程作業時，吊臂不明原因突然倒向捷運車軌，恰好擊中疾駛而來的列車，造成10人受傷，還有1名52歲女子不幸罹難，對此，檢方表示，已指揮蒐集相關證據，全案將依過失致死偵辦調查。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，興富發旗下的「文心愛悅」建案，位於32樓的重機吊臂，昨天中午突然發生掉落，施工民眾聽聞巨響後，立刻探頭查看，只見吊臂先是砸破捷運遮光罩後，隨即撞上行駛中的列車，過程中還有一根鐵臂直直插進車廂內。
警消獲報後，立刻派遣大批人手趕往搶救，並陸續將傷者送醫搶救，但其中52歲女子林淑雅因受困列車底部，且頭部受有2處開放性傷口，送醫前即失去生命跡象，最終傷重不治；針對本事件，台中捷運緊急宣布停駛，市長盧秀燕也第一時間趕赴現場關心，隨後趕到醫院，安慰心有餘悸的傷者，盧秀燕強調，市民的安全沒有妥協的空間，將會「嚴逞」相關單位。
針對本起事件，興富發建設公司則指出，本次造成之損害，本公司就相關法律責任絕不推卸，對受傷之傷患，必盡最大的慰問及關懷，有關捷運的修復改善，本公司將會同市政府專業單位修繕，讓捷運儘速通車，保障人民的權益。
對此，檢察官表示，現已指揮警方蒐集相關政局，包括工安勞檢紀錄、捷運行車紀錄等，同時通知操作人員、包商、目擊者等人到案詢問，全案將朝過失致死罪調查。