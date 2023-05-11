台中捷運遭砸釀1死！「頂樓視角」曝光 她騎車差30秒就遇難
台中捷運10日發生重大事故，因為興富發建案「文心愛悅」的工程吊車吊臂脫落，結果竟然插入正在行駛的捷運車廂中，導致1死10傷的悲劇，事件引起各界討論。而除了事發影片陸續曝光後，不少在地的民眾也都餘悸猶存，透露自己當時差點就也遇難。
記者張嘉哲/綜合報導
據了解，吊臂從該建案的32樓落下，直接硬生生砸在道路以及台中捷運上，Tik Tok就有網友發出當時事發的「頂樓視角」，表示「真的完蛋了，塔吊手斷掉直接砸到捷運鐵軌，捷運來直接撞上，希望乘客平安無事」只見影片中，該拍攝者站在興富發建案「文心愛悅」的頂樓俯瞰，吊臂就這樣一半橫躺在路上、一半插入在捷運裡頭，場面相當可怕。
而另一名騎士就餘悸猶存，錄下影片表示「我出門辦事，騎到一半，差點就跟這個世界說掰掰了，我停紅綠燈就在我面前這樣掉下來，大概只差30秒就是我被砸到，真的好扯喔」另外也有同在現場的人表示「我到現在都嚇到不行，我也是停紅綠燈的一員，看到吊臂掉下來時腦袋瞬間空掉」。
針對本起事件，興富發建設公司則指出，本次造成之損害，本公司就相關法律責任絕不推卸，對受傷之傷患，必盡最大的慰問及關懷，有關捷運的修復改善，本公司將會同市政府專業單位修繕，讓捷運儘速通車，保障人民的權益，而目前檢察官已指揮警方蒐集相關政局，包括工安勞檢紀錄、捷運行車紀錄等，同時通知操作人員、包商、目擊者等人到案詢問，全案將朝過失致死罪調查。