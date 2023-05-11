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NBA／Morant沒入選最佳陣容少拿將近12億薪資　直播玩槍虧大了

▲曼菲斯灰熊主控Ja Morant沒有入選本季NBA最佳陣容，因此他確定將損失近3900萬美元（約12.01億台幣）左右的薪資。（圖／美聯社／達志影像）
▲曼菲斯灰熊主控Ja Morant沒有入選本季NBA最佳陣容，因此他確定將損失近3900萬美元（約12.01億台幣）左右的薪資。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

曼菲斯灰熊主控Ja Morant本季場外麻煩不少，這最終也影響到他的個人榮譽和薪水，由於今(11)日公布的NBA最佳陣容中沒有他，因此他確定將損失近3900萬美元（約12.01億台幣）左右的薪資。

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按照勞資協議(Collective Bargaining Agreement,CBA)中的「Derrick Rose條款」，聯盟中頂級年輕球員的薪資能和其個人榮譽掛勾，只要能滿足該條款的要求，就有資格拿到更高的薪資。像是今年的Jayson Tatum和Jaylen Brown皆入選最佳陣容，因此之後都有資格和母隊簽下超級頂薪合約。

Morant在去年和母隊達成5年1.94億美元的續約協議，但只要他本季入選最佳陣容，那薪資總額可以漲到2.33億，本來以他的數據和灰熊隊的戰績要達成這樣的目標並不難，但一系列的場下問題使得他最終與此失之交臂。

季中Morant在夜店直播持槍引發爭議，聯盟將他禁賽8場，這段期間的薪資球團也不支付，他因此損失了150萬美元，而且個人本季最終只打了61場，嚴重影響到自己競爭最佳陣容時的評比。。

本季最佳陣容後場入選者分別有：Luka Doncic、Shai Gilgeous-Alexander（第一隊）；Stephen Curry、Donovan Mitchell（第二隊）；De'Aaron Fox、Damian Lillard（第三隊）。Morant並沒有獲選。

而根據ESPN薪資專家Bobby Marks的說法，若Morant沒能進入最佳陣容，就激活不了其頂薪合約的條款，損失的薪資來到將近4000萬美元。本季他場均可得到26.2分8.1助攻，均進入NBA例行賽前10。

灰熊本季在首輪出局，Morant除了直播持槍之外，還有一系列場下暴力事件的傳聞，影響到球隊的表現和氛圍。未來這支球隊能不能有所進化，就要看他能否在心態及比賽內容上有所成長了。

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