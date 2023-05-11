NBA／Morant沒入選最佳陣容少拿將近12億薪資　直播玩槍虧大了

我是廣告 請繼續往下閱讀
Morant在去年和母隊達成5年1.94億美元的續約協議，但只要他本季入選最佳陣容，那薪資總額可以漲到2.33億，本來以他的數據和灰熊隊的戰績要達成這樣的目標並不難，但一系列的場下問題使得他最終與此失之交臂。
季中Morant在夜店直播持槍引發爭議，聯盟將他禁賽8場，這段期間的薪資球團也不支付，他因此損失了150萬美元，而且個人本季最終只打了61場，嚴重影響到自己競爭最佳陣容時的評比。。
本季最佳陣容後場入選者分別有：Luka Doncic、Shai Gilgeous-Alexander（第一隊）；Stephen Curry、Donovan Mitchell（第二隊）；De'Aaron Fox、Damian Lillard（第三隊）。Morant並沒有獲選。
而根據ESPN薪資專家Bobby Marks的說法，若Morant沒能進入最佳陣容，就激活不了其頂薪合約的條款，損失的薪資來到將近4000萬美元。本季他場均可得到26.2分8.1助攻，均進入NBA例行賽前10。
灰熊本季在首輪出局，Morant除了直播持槍之外，還有一系列場下暴力事件的傳聞，影響到球隊的表現和氛圍。未來這支球隊能不能有所進化，就要看他能否在心態及比賽內容上有所成長了。