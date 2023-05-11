謝忻開撕小甜甜「不想再有交集」　她心死怒嗆：現在看清還算早

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想起昔日姐妹情，謝忻說「我除了覺得荒唐，還有部分的難過，我一直在想，我其實以前也跟她不錯，為什麼她可以這樣不留情面」，陳沂覺得小甜甜已經生病，謝忻認同，「我也覺得她生病了，現在如果勸她去看醫生她會發瘋吧！說真的，我不想再和她有任何交集了！」陳沂希望有熟識長輩勸小甜甜去看醫生、服藥治療，謝忻直言：「希望她所謂的朋友會勸她囉！我相信王（王少偉）也不會去勸她！」
陳沂表示，小甜甜現在這種狀況，身邊應該留不住真的朋友，謝忻回「對呀！搞成這樣子其實也是很悲哀」，陳沂說「其實生病也是很可憐，沒辦法控制自己」，並語重心長地向小甜甜喊話：「希望小甜甜能正視自己現在的狀況，不要再把真正關心妳的人往外推了！」
對此，小甜甜直接在貼文下留言，反擊直播裡有強調兩次謝忻「不是故意的」，一切都是對方去幫她餵狗，覺得下雨沒那麼熱，便把冷氣關掉，沒想到，法鬥本身怕熱，導致隔天她回家發現法鬥已經猝死僵硬，「我知道她不是故意的啊！也是不小心的啊！我自始至終沒怪過她」，並感謝陳沂讓她知道謝忻一直不爽自己，接著問謝忻：「妳要不爽我什麼？爌肉（法鬥）的離開是事實啊？」
小甜甜質疑謝忻曾否認跟陳沂是好友，如今卻跟陳沂說她壞話，「妳當初不爽我跟愷（簡愷樂）、林柏（KID林柏昇）說妳跟陳沂是好朋友（在18睡不睡錄影時），妳還生氣，直接跟我說我沒有，妳為什麼要這樣跟他們說？那妳們的對話！跟她說對我有多幹...是不是有點奇怪啊！？而且我根本沒拿妳的事來轉移焦點，如果妳是真的能當朋友的人，也不會背後去跟一個傷害我好朋友的人咬舌根，可以直接說，另外扯到王少偉幹嘛？現在是要大家把所有事情拿出來講是嗎？」怒嗆謝忻：「妳在跟我講誰誰誰的同時我挺妳，妳同時在另一個人背後講我！至少現在看清還算早！」