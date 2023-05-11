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NBA季後賽／尼克112:103戰勝熱火！Brunson打滿48分鐘　轟下38分

▲Jalen Brunson。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jalen Brunson。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

紐約尼克今（11）日在主場進行次輪季後賽第5戰，靠著球隊主控Jalen Brunson得到全場最高的38分，另有9籃板7助攻，尼克此役終場以112:103取勝，將系列賽追成2-3。

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今天就有機會在客場終結系列賽，熱火在首節打出高強度防守，一波16:4的攻勢，讓他們取得10分領先。不過次節尼克展開反擊，該節初段在Quentin Grimes和RJ Barrett相繼命中外線的帶領下，打出12:2小高潮，將分數扳平。

之後Jalen Brunson穿針引線，率尼克反超，熱火這一節的得分表現不佳，主要靠中鋒Bam Adebayo一人苦撐，結果半場打完他們反而以47:50落後。Brunson得到18分5助攻，Butler和Adebayo各有12分。

第三節熱火在場面上有崩盤的趨勢，易籃再戰後打了快6分鐘只得到7分，尼克打出10:0的攻勢將分數拉開，一度領先到19分，三節打完將分差擴大到10分。

不過末節Duncan Robinson和Kyle Lowry的4顆三分球，又讓熱火追了上來，比賽進入到白熱化階段。進入最後3分鐘時，尼克領先3分，Jimmy Butler兩罰一中，Isaiah Hartenstein補籃灌進，RJ Barrett兩罰全進， Grimes完成關鍵抄截，尼克6分領先喊出暫停。

之後Barrett發生5秒發球違例，Adebayo灌籃得分，不過熱火隨後抄球未成、出現犯規，Barrett兩罰全進。Lowry之後外線出手沒能命中，尼克靠罰球鎖定勝利。

Brunson今天出賽48分鐘，22投12中，投進4顆三分球，穩定扮演後場指揮官。Barrett雖有4次失誤，但也有26分7籃板進帳，主將Julius Randle得到24分5籃板5助攻。

熱火方面，Butler貢獻19分9助攻7籃板4抄截，沒有出手任何一次三分球；Adebayo拿下18分8籃板，下半場得分表現有所落差；Robinson命中5顆三分球，得到17分。

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