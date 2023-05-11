食用冷凍莓果易有A肝？羅一鈞分析風險　指出「2族群」缺抗體最危險

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另外，今年共有32例本土A肝確定病例，目前也都無人曾食用本事件好市多相關冷凍莓果，不過疾管署會持續監測到6月底，並提醒民眾應注意A肝6大症狀。但民眾相當關心，食用冷凍莓果容易得到A肝嗎？對此，羅一鈞在記者會中分析說明。
5人食用莓果疑似A肝 檢驗後皆為陰性急性A型肝炎屬於第二類法定傳染病，醫療院所若接獲相關個案須在24小時內完成通報。羅一鈞表示，針對好市多莓果事件，4月28日已請全台各縣市衛生局，進行急性A肝通報個案疫調時，須加問冷凍莓果相關飲食史。
疾管署也也回溯了今年A肝本土個案，是否有食用冷凍莓果的飲食史。羅一鈞指出，截至5月10日早上，總共有32例的本土確定病例，依照各縣市的疫調結果，還沒有發現有任何一例是食用過好市多相關冷凍莓果，所以目前並沒有確定病例是與本事件相關。
而目前5例食用冷凍莓果後出現症狀的A肝疑似個案，經過實驗室檢驗皆為陰性。但羅一鈞也提到，因為A肝潛伏期有15到50天，所以事件相關的個案將會監測到6月底。
冷凍莓果染A肝機會高？ 羅一鈞分析實際風險國內目前沒有人因為食用本次好市多冷凍莓果而感染的A肝病例，那究竟吃冷凍莓果而感染A肝的機會高不高呢？
羅一鈞表示，莓果比較特別，因為他經常是用人工手摘的方式處理，在國外培養的水源或環境也有可能遭到病毒汙染，又因為冷凍的過程並沒有辦法消滅A肝病毒，所以購買到的民眾有可能會因生食莓果而導致A肝感染，不過實際風險算是低的。
他指出，以疫調結果來看，事件到現在沒有任何一例確診個案跟此次莓果相關，且感染主要還是跟食用的莓果是不是確實有病毒有關，就算有病毒，病毒的濃度高低、民眾本身是否曾感染A肝或因A肝疫苗而產生免疫力也有關聯。
從國內血清流行病學先前的調查來看，50歲以上的民眾絕大多數都可能已在小時候或整個成長的過程中感染過A肝並帶有免疫力。羅一鈞提到，特別要注意的民眾應該是屬於40歲以下的民眾，次之則是40到50歲的民眾。
羅一鈞也提醒，如果民眾曾經購買過好市多的冷凍莓果，請務必將食品回收或扔棄不要食用，假如已經吃過，應監測60天的自我健康情形，如果有發燒、全身倦怠、食慾不振、嘔吐、腹部不適、黃疸等6大症狀，請盡速就醫，並告知醫師相關的飲食史。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57788
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