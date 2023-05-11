名家論壇》周之弦／中華民國和台灣究竟是什麼關係？

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現行憲法增修條文第1條、第2條及第11條清楚認定，台灣、澎湖、金門、馬祖是現狀下中華民國治權範圍所及的｢自由地區｣。中華民國總統及副總統的選舉、憲法修正案、領土變更案，都是由｢自由地區｣的人民藉由投票或複決來決定的。而台澎金馬等中華民國｢自由地區｣的稱呼，是為了和對岸由中共政權統治的中華民國｢大陸地區｣做區隔。
第9條更敘明｢台灣｣是中華民國所屬的一省。地理上包括台灣、澎湖和其他諸如綠島、蘭嶼等等島嶼。雖然歷經｢虛省｣，但自民國36年起｢台灣省政府｣一直存在至今。此外，金門、馬祖同為中華民國｢自由地區｣，但地理上屬於福建省。我國福建省政府自民國16年成立直至民國108年1月1日起由「行政院金馬聯合服務中心」完全取代之前，一直設有福建省主席，即使自民國38年後，中華民國福建省的治權範圍僅剩金門縣和連江縣(馬祖)等兩處「自由地區」。
由此可知，中華民國是「杯」、台澎金馬是「水」，其實是客觀的描述。中華民國自1912年創建至今112個年頭，「杯」中的「水」或許有增有減，但現行憲法下中華民國的「杯」，所代表的國家法理和兩岸分治的主權宣示依然清晰，經歷政黨輪替，至今屹立不變；台澎金馬的「水」，所代表的是目前我國實際具有管轄權(治權)的範圍。換言之，中華民國是「國」：是我們對內和對外享有法理地位的憲政體制和國際人格的基礎；「台灣」是「家」：是我們在台澎金馬安居樂業的自由家園和生活所在。這是憲法的內涵，也是現狀、更是事實！
再者，若遵照現行憲法的規定，中華民國壓根不是「華獨」，更沒有「台獨」的空間。但是，若將中華民國視為代名詞，將憲法內中華民國涵蓋兩岸的主權宣示和目前「自由地區」的治權範圍合而為一，也就是混同兩岸分立分治的現狀事實和兩岸一邊一國的法理台獨主張，並且將憲法內「自由地區」和「大陸地區」的兩岸關係，詮釋成「民國」和「共和國」各自獨立的兩國關係，就是所謂的「華獨」。但是，藉中華民國的軀殼將「台獨現狀化」和「現狀台獨化」的「華獨」並不是「真台獨」，移除台澎金馬所繼受的中華民國憲政體制和國際法人地位，以制憲正名的方式創設新的台灣國際人格，並爭取國際社會的承認，才是真實的「台獨」。
問題是，｢台獨｣若要成功，必須先說服包括美國在內的全球182個國家，以不惜與中共翻臉的決心來修改他們和對岸簽署的建交公報內，以不同程度表述了｢台灣是中國的一部份｣的內容。遑論｢台獨｣必然招致中共對台灣展開非和平的｢統一｣行動，斷送兩岸和平分治的現狀。所以，無論是堅持兩岸關係是兩國關係的｢華獨｣，還是追求建立台灣共和國的｢台獨｣，都無法做到｢和平保台｣，更無法藉由｢和平台獨｣讓兩岸形成｢兄弟之邦｣。最可能看到的反而是備戰不能避戰，而是直接開戰！更慘的是可能仗打完了，既摧毀｢華獨｣，也無法｢台獨｣，剩下｢國破山河破｣！
因此，侯友宜強調「一切遵守中華民國憲法」，是語重心長的；以「杯」和「水」來形容中華民國和台灣，是名實兼顧的。對於瀕臨兵凶戰危的台海局勢而言，中華民國現行憲法是台灣百姓能夠和平保台、堅定護台的正港護身符，而不是「華獨」食之無味的擋箭牌，更不是「台獨」去之後快的緊箍咒。其實，台灣的務實存續之道，是在現行憲政體制和法理定位下，強化和鞏固與全球友我國家的實質關係，讓中華民國具備持續維繫和深化和他國交往的能力，保持我們在國際法上的國家定位和資格。
憲法本來就是民主國家應被遵行的根本大法。所以，未來想當中華民國總統的女士和先生們，應該一同來宣示遵守和愛護中華民國現行憲法。善盡一切努力來維繫台海穩定和兩岸和平，不惜一切代價來捍衛中華民國和自由民主。讓尊憲及遵憲成為停止黨同伐異的台灣共識，也成為兩岸重啟對話的對等基礎！
●作者：周之弦／全球政經諮詢顧問
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