中信兄弟撤換總教練！林威助「神戰績」曝光 日本球迷也心疼
中職「中信兄弟」10日突然拋出震撼彈，撤換原本的總教練林威助，宣布新的一軍總教練將改由「恰恰」彭政閔上任，消息曝光後引起球迷們的熱烈討論，挖出林威助的過去輝煌戰績，認為整個過程「水很深」，甚至日本網友也對此事感到不解，直言希望林威助可以回阪神虎任教。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧過去林威助的輝煌戰績，2021年球季開始時，中信兄弟球團指定林威助接任該隊一軍總教練，同年8月17日，中信兄弟拿下上半季冠軍，同年12月1日林威助帶領球隊勝過統一獅，在相隔11年後再度獲得中華職棒年度總冠軍；隔年又再度擊敗樂天桃猿完成二連霸，連續兩年奪得「最佳總教練」頭銜，甚至創造台灣大賽8連勝紀錄，可以說是史無前例的成績。
不過今年原本挑戰三連霸的林威助，上半季賽事戰績不佳，10勝1和15敗，目前仍是墊底，但是季中都還沒打完，就遭到中信兄弟撤換，被安排轉任球團海外發展顧問。讓不少球迷表示「只不過半年沒表現好，前面的付出被當什麼了.....」、「覺得這個替換時機很不恰當，再怎麼說中信兄弟的成功他有功勞」、「水很深只能說，連續兩年冠軍+8連勝紀錄很難打破啊」。
而該消息也有日媒報導，透露旅日經歷豐富的林威助已經閃電下場，由於過去林威助曾效力過阪神虎隊達454場比賽，就有日本網友認為林威助可以回到阪神虎任教，畢竟日本沒有問題，同時職教經驗豐富，完全是不可挑剔的人才，突然的被撤壞也讓日本球迷感到心疼。