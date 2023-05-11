彭尊參戰《全明星》自下禁愛令 後悔「當街甜摟女隊員」
藝人彭尊過去以拍攝籃球Youtube影片為主，後來因參加節目《全明星運動會》第四季展開知名度，今（11）日是他33歲生日，他昨接受媒體訪問時，表示今年生日願望，是朝主持方向邁進，自己經營的運動品牌業績也能更上層樓，至於感情狀態他選擇順其自然，還說過去在參加節目前有特地為自己下禁愛令，至於前陣子被拍到在街上摟同隊員劉心語，他坦言內心其實相當後悔。
記者侯家瑜/台北報導
彭尊運動品牌目前經營3年左右，當年砸100萬當投資金，半年內就回本，因為一開始就走預購、網路層面的方式，所以能大幅降低成本。此外，彭尊大學時也有與朋友一起創立穿搭社群，起初只是因為興趣，近年剛好遇到一位專攻行銷的朋友，所以打算將其商業化，創立成一家公關公司。彭尊自曝現在年收約百萬，主要收入是Youtube業配，單頻道月收入約有3、4萬，其餘包括品牌、主持和社群等，他說社群的收入波動大，最高可以月領12萬，但低至1萬的也有，希望未來可以以朝相對穩定的主持、品牌方面邁進，社群則當作媒介就好。
彭尊學生時期就打HBL（高中籃球聯賽），不過後來沒有選擇走職業籃球員之路，而是開始經營自媒體，還想在《全明星》找尋舞台、增加曝光，於是在朋友的推薦下，將自己拍攝的影片寄給製作單位，才因此踏入演藝圈。加入《全明星》後，彭尊結交不少好友，現在與林家佑、曾奕翔都會一起健身，還會揪各務孝太去找足球教練拜師學藝，他認為運動是大家共同的語言，認識到有共同興趣的朋友，是他參賽最大的收穫。
而在《全明星》CP紛紛崛起之際，彭尊透露起初就有替自己下禁愛令，坦言不想因爲談戀愛而影響比賽成績和練習過程，如果「愛上了」就等節目結束再說，說完他又苦笑說：「可惜都沒有（對象）。」被問到與陳伊的緋聞，彭尊澄清2人很早就認識，沒有特別情愫，最頻繁的「連結」，就是晚上會一起連線打手遊。至於前陣子被拍到當街摟劉心語，彭尊先是笑說：「那是我最被關注的時候。」後來就一臉懊悔，表示其實這是友好、相互鼓勵的一種肢體語言，無分男女，不過他認為這樣會讓對方被誤會，往後還是需要避免。