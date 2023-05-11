Google I/O登場！生成式AI讓「搜尋」變厲害　搜完直接做成表格

Google I/O開發者大會在台灣時間今(11)日凌晨展開，AI的加持之下讓「搜尋」能力進化，隨著生成式 AI 的突破性進展，搜尋引擎也即將出現大變化，一個問題就可以生成並彙整相關資訊，同時也能直接加入試算表內，相當方便。目前開放美國率先試用。
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Google搜尋引擎霸佔多數人的使用介面，除了輸入文字之外，運用AI打造出全新的搜尋方式，像是用 Google 智慧鏡頭進行圖像搜尋，或是結合圖片和文字的多重搜尋功能（Multisearch）來搜尋。根據Google官方指出，現在每個月透過 Google 智慧鏡頭進行的圖像搜尋已超過 120 億次，在兩年內成長了四倍。
隨著生成式 AI 的突破性進展，搜尋引擎也即將出現大變化，可以快速了解特定主題的資訊，舉例來說，想知道「帶不到 3 歲的幼兒和狗出遊，去美國的布萊斯峽谷國家公園（Bryce Canyon）還是拱門國家公園（Arches）比較好？」以往需要分好幾個問題提問並自行整理，但未來會加入更多重要資訊，並列出相關連結。並預測提供接續提問的建議，如「帶小孩去布萊斯峽谷國家公園，應該待多久？」等後續問題，完整使用者搜尋體驗。
此外，購物功能也因為AI進化，當搜尋某樣產品時，不只告訴你哪裡買，還會把商品的評論、價格資訊和產品圖片在內的產品描述。全新的生成式 AI 購物是奠基於 Google Shopping Graph，Shopping Graph 在全球擁有350 億筆產品資訊，會持續更新變動的產品、賣家、品牌、評論和商品目錄等，每小時都會更新超過 18 億筆商品。此外，還有一個相當方便的Add to Sheets功能，可以把搜尋結果直接插入 Google 試算表中，直接和朋友分享，對於旅行規劃非常實用。