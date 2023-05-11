建案吊臂貫穿中捷車廂造成死傷　興富發早盤跌逾4%

台中捷運昨（10）日中午12點29分發生重大工安意外，台中市南屯區文心南路上施工中的興富發建案吊臂不慎掉落，砸中中捷車廂，造成1人死亡、10人受傷。興富發昨日表示相關法律責任絕不推卸，而今（11）日興富發股價開低，早盤跌逾4.5%，來到41.2元。
記者許家禎／台北報導
興富發建設位於台中市南屯區的建案「文心愛悦」，昨日中午施工期間，因吊車吊臂倒塌砸向中捷，造成1死10傷。興富發建設子公司齊裕營造稍早公告建案工程意外事故說明，該建案是委託專業廠商「宇球國際興業有限公司」承攬執行塔吊拆除工程，造成人員傷害，公司深表遺憾。
興富發表示，公司已於第一時間派員到場慰問受傷人員，此次造成的損害，公司就相關法律責任絕不推卸，對受傷的傷患，必盡最大的慰問及關懷。有關捷運的修復改善，將會同市政府專業單位修繕，讓捷運儘速通車，保障人民的權益。
台中市都發局表示，全台中興富發9個建案即刻全面勒令停工，全面安檢，並由第三公正單位確認安全無虞，並報都發局同意後，始得繼續施工，但首波裁罰超過百萬元。
興富發指出損失金額尚待評估中，本案已投保相關保險，相關理賠事宜將進行處理，初步評估對公司的財務及業務無重大影響。不過，興富發今日股價臉綠，早盤跌逾4.5%，來到41.2元，隨後跌幅縮小。