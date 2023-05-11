臉垂、肉鬆 不想服老，全層次結構式拉皮幫你拉緊各層筋膜

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頻繁微整形無效？ 「全層次結構式拉皮」效果自然持久整形診所院長林敬鈞表示，肌膚老化分為輕中重三種程度，許多女性初老階段會以微整形改善，確實也能有短時間效果，但隨著老化程度遽增，會發現維持效果不如以往，也因頻繁微整感到疲乏，這時候就需要尋求其他方式保持狀態。以上述英文老師來說，她來諮詢求助時，明顯感受到她對於臉部下垂、老化的擔憂，一方面躍躍欲試拉皮手術，卻也會擔心副作用或後遺症，同時懼怕外界給予異樣的眼光。
林敬鈞說明，經過多次溝通，了解英文老師對木偶紋、法令紋及嘴邊肉相當在意，最後建議她採取「全層次結構式拉皮」。全層次拉皮有別於傳統拉皮手術，全層次結構式拉皮會將皮下組織包含SMAS筋膜，做全層次放鬆，務求SMAS筋膜能保持其全層厚度與完整性，清除第四層筋膜下空間的韌帶沾黏，拉皮範圍跨越顴骨可達中臉與法令紋，並採高位雙向定錨式筋膜固定方式來進行結構式拉提復位，這樣能讓拉皮效果更持久，臉部線條也能自然又立體。
拉皮使用「HD內視鏡」與顯微放大鏡 提升安全性 精準拉提、隱形傷口由於許多人會擔心拉皮導致顏面神經受損，林敬鈞強調，民眾的憂慮也轉化成他的動力，促使他在進行全層次拉皮時合併使用「HD內視鏡」與顯微放大鏡，以提升安全性，並經由筋膜下空間或稱筋膜室，來進行全層次放鬆臉部筋膜，因為全層筋膜厚度夠厚，拉提效果才會顯著；同時透過「低溫電漿刀」精細止血以降低組織破壞及水腫，不僅避免傷害神經、提升安全性，更能經由精準剝離，隱藏傷口於耳前3至5公分，縮短恢復期提早回到日常生活。
林敬鈞說明，英文老師後來透過「全層次結構式拉皮」改善臉部狀態，兩周後回診她也開心分享，術後臉部看起來更緊實、立體，也因為沒有明顯傷口或手術痕跡，同事們只覺得她看起來精神奕奕、變得更有活力，還向她請教短時間變年輕的訣竅，一掃術前的憂慮恐懼，讓她授課也變得更加自信、有魅力。
溫馨五月母親節 踏出一步再次美麗！醫師最後提到，對於年紀稍長的媽媽或熟女們來說，若是有生活及育兒的壓力，皆會加速老化程度，東方人皮膚組織也較厚，臉部鬆弛下垂問題相對嚴重難以改善，但「全層次結構式拉皮」能改善法令紋、木偶紋及回復蘋果肌，手術全面，在溫馨的五月母親節，不妨視為一份禮物，嘗試與醫師諮詢，重生一個自然美麗的自己。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57609
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