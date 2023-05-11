《天道》男星突心律不整送醫　「手術一半心跳驟停」電擊搶救

王思佳買假包小紅書狂錘！精品鑑定師講話了　中立解析被讚爆

▲王思佳把愛馬仕包送去鑑定真偽，不少網友等待王思佳公布結果。（圖／YT@王思佳的王美頻道）
▲王思佳把愛馬仕包送去鑑定真偽，不少網友等待王思佳公布結果。（圖／YT@王思佳的王美頻道）

記者張嘉哲/綜合報導

藝人王思佳近日遭爆「買假包上節目」，另外家中的許多行頭以及收藏品，包括愛馬仕、香奈兒都是「真真假假」搞不清楚，小紅書上最近更是幾乎日更王思佳的包款與真品的對比圖，目前大家都在等王思佳的「鑑定結果」，但話題仍然是不間斷。對此，就有精品鑑定師在網路上發文發表看法，獲得大批網友狂讚「中肯又客觀！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
精品鑑定師「拾肆」經常會在網路上分享許多辨別假包的知識，近日王思佳假包風波延燒，不少網友詢問他的意見，他日前發文表示「首先，我不評論真假，即便是網路上曬出很多真假對比照，但是在沒有收到實體以及細節照之前，鑑定師本來就不能這樣捕風捉影，有網友提到皮質跟扣子不搭，但有沒有一種可能，那個包其實是有特別訂製的？」

拾肆說，有中國鑑定師說「包型不對」，還煞有其事地拿出真品來比對，但是這有失偏頗，因為鏡頭上為了讓包包看起來更立體，都會塞東西，之前我介紹的商品也有被質疑不是真品，原因就是因為我塞東西塞到包包變形。

▲王思佳日前上《女人我最大》分享收藏愛包。（圖／女人我最大 YouTube）
▲王思佳日前上《女人我最大》分享收藏愛包，結果被爆料是「假包」引起爭議。（圖／女人我最大 YouTube）
而有人說王思佳的包包「油邊很厚」，拾肆則提到，確實不像真品應該有的樣子，但是在鏡頭前面打燈或者後製，加上鏡頭太遠，的確會讓商品細節走樣，所以你應該是抱持疑問而不是質疑。最後拾肆強調「捕風捉影拼揍的故事，才是最可怕的，我並不是在護航，而是站在鑑定師的角度來看，沒有看到東西前，本來就不能引導風向，這是一種職業道德」。

貼文曝光後，不少網友紛紛力挺表示「看那麼多篇就你最中肯！」、「認真覺得王思佳不可能買假包，她多愛面子大家不是不知道吧....誰會買一身子假貨等出事」、「認同這觀點！不覺得王思佳會買一整屋的假包，還是等鑑定結果吧」、「真的中肯！不愧是專業的」、「中肯解析！就等鑑定結果」。

王思佳再爆「帶假香奈兒」上節目！網揪超怪疑點　教她1招還清白

王思佳「90萬愛馬仕」陷假包爭議！沈玉琳感嘆：如果是我就認了

王思佳疑被影射拎假包「深夜逼問飆罵」　設計師馬毅落下男兒淚

王思佳找代購是假？曝90萬買包「做節目效果」　小紅書網友說話了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀