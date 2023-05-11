王思佳買假包小紅書狂錘！精品鑑定師講話了 中立解析被讚爆
藝人王思佳近日遭爆「買假包上節目」，另外家中的許多行頭以及收藏品，包括愛馬仕、香奈兒都是「真真假假」搞不清楚，小紅書上最近更是幾乎日更王思佳的包款與真品的對比圖，目前大家都在等王思佳的「鑑定結果」，但話題仍然是不間斷。對此，就有精品鑑定師在網路上發文發表看法，獲得大批網友狂讚「中肯又客觀！」
記者張嘉哲/綜合報導
精品鑑定師「拾肆」經常會在網路上分享許多辨別假包的知識，近日王思佳假包風波延燒，不少網友詢問他的意見，他日前發文表示「首先，我不評論真假，即便是網路上曬出很多真假對比照，但是在沒有收到實體以及細節照之前，鑑定師本來就不能這樣捕風捉影，有網友提到皮質跟扣子不搭，但有沒有一種可能，那個包其實是有特別訂製的？」
拾肆說，有中國鑑定師說「包型不對」，還煞有其事地拿出真品來比對，但是這有失偏頗，因為鏡頭上為了讓包包看起來更立體，都會塞東西，之前我介紹的商品也有被質疑不是真品，原因就是因為我塞東西塞到包包變形。
而有人說王思佳的包包「油邊很厚」，拾肆則提到，確實不像真品應該有的樣子，但是在鏡頭前面打燈或者後製，加上鏡頭太遠，的確會讓商品細節走樣，所以你應該是抱持疑問而不是質疑。最後拾肆強調「捕風捉影拼揍的故事，才是最可怕的，我並不是在護航，而是站在鑑定師的角度來看，沒有看到東西前，本來就不能引導風向，這是一種職業道德」。
貼文曝光後，不少網友紛紛力挺表示「看那麼多篇就你最中肯！」、「認真覺得王思佳不可能買假包，她多愛面子大家不是不知道吧....誰會買一身子假貨等出事」、「認同這觀點！不覺得王思佳會買一整屋的假包，還是等鑑定結果吧」、「真的中肯！不愧是專業的」、「中肯解析！就等鑑定結果」。