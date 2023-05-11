近5成癌友確診後延遲或中斷治療　解封七類人恐面臨更大挑戰

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免疫低下患者有哪七大類？
- 先天性免疫不全
- 血液惡性腫瘤
- 器官移植
- 長期服用免疫抑制劑藥物
- 正在接受癌症治療
- HIV陽性
- 洗腎患者
染疫後重症風險提高 住院風險增2.57倍全世界約有2%的免疫低下病友。研究顯示，免疫低下患者施打疫苗後的保護力較一般人低，確診後住院風險較一般人高2.57倍，住進加護病房提高1.4倍，院內死亡風險也達1.87倍。
邱柏儒醫師提醒，癌友即使施打過疫苗，突破性感染的風險仍較非癌症族群高，死亡率更是一般人3-4倍。除了癌友，風免患者也要當心。蔡昀臻醫師表示，研究發現，確診者在確診新冠半年後，罹患自體免疫疾病的風險比未感染者高3倍，包括類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、全身性系統性紅斑狼瘡、混合性締結組織病變、乾燥症、乾癬性關節炎等，可能會導致多重器官衰竭、肺間質疾病、肺纖維化等不可逆疾病。
免疫低下族群解封後防疫三重點
１.戴口罩、勤洗手、社交距離。
２.接種新冠疫苗加強劑與追加劑。
３.疾管署擴大7大類免疫低下族群施打長效型單株抗體，補足抗體保護力。
「暴露前就先預防」，邱柏儒醫師建議免疫低下族群，除了新冠疫苗還可接種長效型單株抗體，兩者作用機轉不同，疫苗是給患者原材料，單株抗體則是直接將成品打進身體，可直接產生有效保護力，降低感染及重症風險。
一位61歲急性骨髓性白血病友，打了3劑新冠疫苗仍確診，送急診時血癌竟同時復發！到底要先治療急性血癌還是先治療新冠，陷入兩難困境。經醫病討論後，該病友先使用抗病毒藥物治療新冠，變輕症後再開始治療血癌，又待血癌穩定後再接種單株抗體，過程中，竟花了六個月時間才轉陰，預計要進行的骨髓移植手術也因此推遲兩個月，所幸病友目前身體狀況良好。
蔡昀臻醫師提醒，疫情解封後，流感與肺炎反撲。接種新冠疫苗是預防感染與重症最有效的方法。正在使用免疫抑制劑治療的患者也不用擔心，施打新冠疫苗仍利大於弊。但部分免疫不全或是接受免疫抑制劑治療患者，即使接種疫苗仍無法產生足夠保護力，要再接種單株抗體，預防感染新冠以及重症風險，「施打製作好的抗體到體內等於直接打壞人！」具重大傷病卡之嚴重先天性免疫不全病患、需終身治療之全身性自體免疫症候群患者都可以主動詢問主治醫師、保護自己。
為提高民眾與病友對於免疫低下族群的防疫認知，台灣癌症基金會、台灣年輕病友協會以及臺灣病友聯盟特別舉辦「生命兩難展」，邀請Duncan、囂搞等五位人氣插畫家聯合開展，展期即日起至5月24日止，藝人黃子佼更獻出兩幅蘊藏兩難故事的手寫字收藏展出，以圖像衛教民眾給病友多一點同理。
▲免疫低下病友 生命兩難展即日起至5月24日熱烈展出中
「免疫低下跟你想的不一樣，生命兩難展」現正展出！
- 日期: 即日起~2023/05/24(三)中午12點至晚上6點，週一、週二公休
- 地點: boven cafe(台北市大安區復興南路一段107巷5弄18號1樓，捷運忠孝復興站步行5分鐘)
- 官網: https://www.icpatients.com/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57783
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