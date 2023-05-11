台中捷運事故釀1死！興富發建案「金鳥」遭起底　命理師一看搖頭

奪命瞬間曝光！中捷還原撞吊臂時間序　隨車員僅有13秒反應

▲隨車員堅持到最後一刻才蹲下閃避。（圖／翻攝畫面）
▲隨車員堅持到最後一刻才蹲下閃避。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐／綜合報導

台中捷運一輛往南行駛的列車，昨（10）日中午12時許行經豐樂站時，附近建案的吊塔吊臂突然掉落，導致列車煞車不及，當場撞上，釀成1死10傷慘劇，今（11）日台中捷運召開記者會公布監視器畫面，同時指出從保全、隨車員發現狀況到撞擊僅有13秒，因太過急促無法反映，造成憾事發生。

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台中捷運稍早公布監視器畫面，並表示12時26分50秒列車進入豐樂公園站2月台，隔14秒後吊臂砸到隔音牆，月台保全聽聞聲響，立刻回頭確認狀況，27分14秒保全發現異狀，以對講機通知站長，同時跑向前方呼叫隨車員，做出示警手勢，期間旅客仍照常上下車，直至27分20秒隨車人員進入車廂後，列車即執行關門作業。

▲保全發現異狀，隨即以對講機通知站長。（圖／翻攝畫面）
▲保全發現異狀，隨即以對講機通知站長。（圖／翻攝畫面）
27分26秒時，隨車人員及旅客察覺前方揚起大量粉塵；27分30秒列車駛離車站，2秒後隨車人員發現前方異常，隨即呼叫行控中心，並拿取列車鑰匙開啟駕駛台蓋板以執行手動緊急停車作業，27分42秒旅客開始做出防護動作，最終於27分45秒不幸撞上吊臂，27分52秒緊急剎車做動、列車停下。

▲27分45秒列車煞車不及，意外撞上吊臂。（圖／翻攝畫面）
▲27分45秒列車煞車不及，意外撞上吊臂。（圖／翻攝畫面）
中捷指出，當時隨車員堅持到最後一瞬間才蹲下躲避，但由於時間過於倉促，確認異狀後僅剩13秒時間，雖然隨車人員試圖開啟駕駛蓋板，無奈仍發生後續碰撞。

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