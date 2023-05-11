王思佳假包爭議「意外爆大咖貴婦愛買高仿A貨」！驚人內幕曝光了
藝人王思佳近日深陷假包爭議，上節目分享的90萬愛馬仕包包和50萬香奈兒包包都遭網友質疑真偽，對此，她6日首度拍片回應，透露自己已將包包送到美國鑑定，目前正在等待結果出爐，引起熱議。對此，節目《新聞挖挖哇》近日也探討假包議題，來賓們也紛紛爆料，透露其實許多貴婦也熱衷買高仿A貨，甚至珠寶也買假的，身分都大咖到會讓人嚇一跳：「一說出來大家都知道的貴婦，大財團的。」
記者郭佩蓉/綜合報導
《新聞挖挖哇》近日談到假包事件，其中顧問講師陳珮甄就表示：「我們一般看到包，你很難分辨它是真的還假的，因為我看過那種真正的3A，真正的3A可能需要送到原廠，因為在肉眼看完全看不出來，那原廠他們就要比流水編、工匠號碼，要到這種程度，所以如果我真的花了三倍的錢，去買了一個3A回來，其實不一定看得出來。」
陳珮甄也透露自己過去曾經做過高級品牌的餐會，意外得知許多貴婦身上的名牌貨不見得都是真的，她更曾親自到上海某間專門仿造名牌包的工廠，親眼看見整面牆全都是假貨，「但這些還不是最像的，如果要仿到完全一樣的那種等級，你要訂，錢留下來，等三到四個月」，至於價格差不多是原價的十分之一。
不過如果像是愛馬仕這種頂級包款，若真品原價30幾萬，高級仿品就要6-7萬，幾乎和真品完全一樣，沒有送到專櫃其實根本看不出來，因此對一般貴婦來說，不會買到這種等級，「他們都買流行款、限量款，然後其實就是帶出去揹個一、兩次，帶出去又匆匆忙忙，不會有人拿起來，還上電視給人家特寫，因為細看就會出事」，她也透露，也因為貴婦們的「零用錢」其實也沒這麼多，大多都被老公、婆婆掌控，因此也沒這麼多錢一直買最新款式的包包。
而財經專家詹惠珠也透露，她有一位朋友的女友在做代購，一年都可以賺上千萬：「然後他就說誰誰誰，都是他的客戶，那他講出來那些名字，我本來都以為他們是很有能力在愛馬仕拿貨的，可是也沒有，她們幾乎都是找代購。」除了包包，她也透露：「還有很有名的貴婦，一說出來大家都知道的貴婦，大財團的，即使是珠寶，她們都會買假的，因為戴在她身上，你就會認為是真的，大家都覺得她戴的一定是真的。」