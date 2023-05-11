綜合莓檢出A肝病毒　高市要好市多提補償方案

好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒事件，高雄市政府消費者保護官於5月2日要求好市多股份有限公司到市府說明，要求好市多公司提供醫療等費用賠償，並須於5月11日前提出補償方案，好市多將全額退費並提供同數額慰問金。
記者鄭婷襄／高雄報導
而好市多購買並曾食用受影響商品之會員，若出現有疑似A型肝炎症狀，經諮詢衛生福利部疾管署認可之A型肝炎檢驗機構醫生後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，補助新台幣500元的檢測費用；好市多會員確診A型肝炎，經回溯性疫調確認係因食用受影響商品所致者，該公司將負責相關醫療費用。
高市府指出，目前遭污染莓果已下架，將依法銷毀，市府衛生局依法進行裁罰，而市府消費者服務中心目前受理民眾提出申訴共9案，若消費者有權益未獲妥適處理，可提起消費爭議申訴，消保官將全力協助。
高市府指出，會持續與行政院消費者保護處密切連繫，並協調優良消保團體承接團體訴訟，必要時將協請提起團體訴訟，衛福部也表示可申請食品安全保護基金補助團體訴訟費用。如欲提起團體訴訟之消費者，請保留相關證據資料，以利後續訴訟進行。本案權益受損之消費者，可撥打1950消費者服務專線，向市府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站（https://cpc.ey.gov.tw/）進行線上申訴，以保障自身權益。