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30歲女抽「爆珠香菸」一直咳　照電腦斷層嚇慘！肺「爆炸」塌了

▲蘇一峰分享，30歲女病患愛抽爆珠香菸，近日因咳嗽不停就診，發現肺部已塌陷。（圖／翻攝蘇一峰臉書）
▲蘇一峰分享，30歲女病患愛抽爆珠香菸，近日因咳嗽不停就診，發現肺部已塌陷。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

吸菸有害健康，請及早戒菸！胸腔重症科醫師蘇一峰在臉書分享，收治一名喜愛抽「爆珠香菸」的30歲女病患，近來咳嗽咳不停就診，照了電腦斷層後才發現「肺爆炸了」塌陷了。網友見了蘇一峰分享的電腦斷層照，嚇得直呼「怕爆」、「快戒菸吧」。

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蘇一峰昨在臉書分享30歲女患者案例，說明「爆珠香菸」也就是「晶球菸」，在濾嘴中間有顆香水珠，「抽菸前請先壓破」，就可幫菸加味，通常有薄荷、水果等味道。不過，新版《菸害防制法》已在今年3月分階段實施，20歲以下禁菸，電子煙從3月22日起全面禁用，加味菸部分，花香、果香、巧克力及薄荷口味添加物則從28日起全面禁止。

▲蘇一峰分享30歲女病患肺部電腦斷層照。（圖／翻攝蘇一峰臉書）
▲蘇一峰分享30歲女病患肺部電腦斷層照。（圖／翻攝蘇一峰臉書）
「肺塌陷」也被稱為「氣胸」，是指肺部出現漏氣的問題，輕微者有可能自癒，較嚴重者則需要插入胸管來讓多餘的氣體排出。常見的氣胸原因為胸部受創，如摔倒或車禍導致及肋骨斷裂等造成，而無緣無故發生的「原發性氣胸」，則常出現在瘦高且健康的年輕人、吸菸者、患有慢性或終生肺病的人身上。

而演出《等一個人咖啡》、《1989一念間》爆紅的39歲的男星張立昂，去年也曾因「肺塌陷」插管治療，他表示，某天夜裡突然呼吸困難警急送醫，醫生判定是肺塌陷，必須立刻插管住院治療，家人更一度簽下放棄急救同意書，所幸在鬼門關前救回一命，上月1日卻被目擊已經悄悄復工，據悉復原狀況不錯。

▲張立昂駁斥劈腿、害女染性病等指控。（圖／索尼音樂提供）
▲男星張立昂去年也曾因「肺塌陷」，一度插管治療。（圖／索尼音樂提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 

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