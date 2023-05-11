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太燒錢！微軟今年不加薪、減獎金　持續投資備戰AI大戰

▲微軟宣布今年不調升全職員工薪水。（圖／取自Pexels）
▲微軟宣布今年不調升全職員工薪水。（圖／取自Pexels）

國際中心徐筱晴／綜合報導

微軟（Microsoft）力挺的OpenAI公司推出生成式人工智慧（AI）機器人ChatGPT後，短短四個月內在全球各地引爆熱潮。由於AI時代的重大平台轉變，目前正處於競爭激勵的環境之中，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）10日透過電子郵件通知員工，表示今年不會調升全職員工的薪資，且績效紅利也會比去年明顯減少。

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綜合外媒報導，納德拉在電子郵件中表示，由於美國經濟狀況以及公司致力對AI領域的投資，因此決定推遲對全職員工的加薪，代表今年薪水不會有所調升，雖然仍會維持獎金和股票獎勵的預算，但將比去年顯著下來，逼近歷年以來的水平。另外，高階主管的績效紅利跟去年比較，會顯著減少。

納德拉表示，「去年，我們根據市況與公司表現進行重大薪酬投資，將全球績效獎金預算增加近一倍。但今年經濟環境在許多方面都有很大的不同。」

《CNBC》報導指出，由於營收成長放緩、客戶減少開銷，微軟凍漲薪資的行動符合撙節開支的方向。今年1月，微軟宣布裁員1萬名員工、約5%的人力，加入科技業裁撤人力行列，包含Google母公司字母、亞馬遜、臉書母公司Meta與多家科技公司，顯示整個科技業面臨經濟動蕩與成長放緩的嚴峻挑戰。

除了針對薪酬的評論外，納德拉也在郵件當中強調了微軟利用不斷增長的AI市場的努力。他告訴員工，微軟將努力在成長中的AI市場營利，「我們清楚的知道，在這個新的AI時代，我們正在協助引領主要平台的變革。周遭競爭很多、充滿動能，同時又面臨全球經濟大環境的不確定」。

微軟投資的ChatGPT引爆全球AI大戰，Google、亞馬遜紛紛斥資數十億美元，開啟人工智慧領域的投資。

微軟1月宣布加碼數十億美元投資新創公司OpenAI，ChatGPT依賴微軟的Azure雲端服務來運作，提供諸如GPT-4的大型語言模型（LLM）來讓微軟和多家其他公司應用程式（app）功能更為強大。雖然AI是微軟過去幾個月的重點發展領域，但是目前對微軟的收入沒有任何影響，因為微軟大部分收入仍來自軟體銷售和雲端運算服務。

微軟4月最新財報顯示，上季營收同比增長7%至529億美元，雖然高於市場預期，但這是微軟營收增速連續第二個季度僅有個位數，並預計本財季資本支出將因AI投資而顯著成長。微軟財務長胡德（Amy Hood）上月表示，由於持續投資強化Azure的AI架構，微軟的資本支出將會逐季增加。

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