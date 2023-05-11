太燒錢！微軟今年不加薪、減獎金　持續投資備戰AI大戰

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納德拉表示，「去年，我們根據市況與公司表現進行重大薪酬投資，將全球績效獎金預算增加近一倍。但今年經濟環境在許多方面都有很大的不同。」
《CNBC》報導指出，由於營收成長放緩、客戶減少開銷，微軟凍漲薪資的行動符合撙節開支的方向。今年1月，微軟宣布裁員1萬名員工、約5%的人力，加入科技業裁撤人力行列，包含Google母公司字母、亞馬遜、臉書母公司Meta與多家科技公司，顯示整個科技業面臨經濟動蕩與成長放緩的嚴峻挑戰。
除了針對薪酬的評論外，納德拉也在郵件當中強調了微軟利用不斷增長的AI市場的努力。他告訴員工，微軟將努力在成長中的AI市場營利，「我們清楚的知道，在這個新的AI時代，我們正在協助引領主要平台的變革。周遭競爭很多、充滿動能，同時又面臨全球經濟大環境的不確定」。
微軟投資的ChatGPT引爆全球AI大戰，Google、亞馬遜紛紛斥資數十億美元，開啟人工智慧領域的投資。
微軟1月宣布加碼數十億美元投資新創公司OpenAI，ChatGPT依賴微軟的Azure雲端服務來運作，提供諸如GPT-4的大型語言模型（LLM）來讓微軟和多家其他公司應用程式（app）功能更為強大。雖然AI是微軟過去幾個月的重點發展領域，但是目前對微軟的收入沒有任何影響，因為微軟大部分收入仍來自軟體銷售和雲端運算服務。
微軟4月最新財報顯示，上季營收同比增長7%至529億美元，雖然高於市場預期，但這是微軟營收增速連續第二個季度僅有個位數，並預計本財季資本支出將因AI投資而顯著成長。微軟財務長胡德（Amy Hood）上月表示，由於持續投資強化Azure的AI架構，微軟的資本支出將會逐季增加。