台中捷運事故釀1死！興富發建案「金鳥」遭起底　命理師一看搖頭

中捷意外／興富發豪宅是鳥還是雞？真身曝光　他曾讚：超級殺人王

▲台中捷運事故1死10商，興富發的建案「文心愛悅」，牆上掛數隻金色巨鳥，引起眾人熱議。（圖／取自「南屯.烏日-南烏大小事（市）」）
▲台中捷運事故1死10商，興富發的建案「文心愛悅」，牆上掛數隻金色巨鳥，引起眾人熱議。（圖／取自「南屯.烏日-南烏大小事（市）」）

記者黃韻文/綜合報導

台中捷運昨（10）發生重大事故，起因是上市建商興富發的豪宅建案「文心愛悅」，正在執行塔吊拆除工程時，吊臂卻突然從32層樓高掉落，而一旁行經的捷運車廂來不及煞車，導致鐵條貫穿車廂，釀1死10傷意外。而事發豪宅門面正掛6隻「巨大金鳥」，搶眼設計立刻成為眾人話題，紛紛猜測是鳥或是雞，實際上則是被稱為殺人王的「鶴鴕」。

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興富發的建案「文心愛悅」主打歐式風格，門面設計採用數個大圓拱門外，還掛上6大隻巨大金鳥，安裝期間就引起路人注目，還有不少人PO上網討論「中華民國美學」。在意外發生後，金鳥設計再度成為焦點，眾人紛紛猜測大門掛金鳥的含意，還有一說是5隻金雞，「金五雞」代表台語「金有錢」。

▲根據建商CG示意圖，正面至少有5隻大金鳥，兩側上下各1，共計9隻。（圖／翻攝興富發官網）
▲根據建商CG示意圖，正面預計掛設6隻大金鳥。（圖／翻攝興富發官網）
根據當時下訂該建案的住戶指出，「文心愛悅」大門掛的不是雞也不是鷹，而是「鶴鴕」，當時買家還讚嘆：「鶴鴕鳥，是一種非常霸氣的鳥，它一爪子就能把一個成年人給踢死了，號稱是終極殺人王」。當時買家還認為，「文心愛悅」門面放了6隻這種鳥的化身，是很棒的代表，保護社區的住戶權益。

▲買家曾讚嘆鶴鴕鳥號稱終極殺人王，門面掛飾代表保護社區的住戶權益。（圖／翻攝臉書）
▲買家曾讚嘆鶴鴕鳥號稱終極殺人王，門面掛飾代表保護社區的住戶權益。（圖／翻攝臉書）
但多位命理師則持不同看法，因為在風水及民俗上，有形必有靈，凶狠大嘴對著捷運著實不宜。國際命理學專家楊登嵙也指出，大門數個拱圓造型看似墓碑，容易產生陰磁場、造成憾事。而今年適逢兔年，鳥就是雞，兔雞正沖。最後，大門中間還有個設計像是張大嘴巴的獸頭，容易造成刑傷。

▲命理師指該建案裝飾「兔雞正沖」。（圖／爆廢公社）
▲「文心愛悅」門面的巨大鳥類裝飾引起熱議。（圖／爆廢公社）
據悉，鶴鴕（又稱澳洲食火雞）之所以被稱為「殺人鳥」，一點都不為過，因為鶴鴕確實是世界上最危險的鳥類之一，體型巨大，可長到150公分至180公分、重60公斤，等同於一成人身高體重，雖然雙翼已退化不會飛行，但跑起來時速可達50公里、跳躍能力逾1.5公尺高，粗壯雙腿及鋒利爪子能造成致命傷，1926年就曾發生鶴鴕殺人事件。

▲鶴鴕又稱為「食火雞」，直立時身高可達180公分，體重達70公斤，雖然生性害羞，但受到威脅時腳下的利爪可給敵人致命的一擊。（圖／取自pixabay）
▲鶴鴕身高可達180公分，體重60公斤，受威脅時腳下利爪可給敵人致命一擊。（圖／取自pixabay）

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