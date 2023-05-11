中捷意外／興富發豪宅是鳥還是雞？真身曝光 他曾讚：超級殺人王
台中捷運昨（10）發生重大事故，起因是上市建商興富發的豪宅建案「文心愛悅」，正在執行塔吊拆除工程時，吊臂卻突然從32層樓高掉落，而一旁行經的捷運車廂來不及煞車，導致鐵條貫穿車廂，釀1死10傷意外。而事發豪宅門面正掛6隻「巨大金鳥」，搶眼設計立刻成為眾人話題，紛紛猜測是鳥或是雞，實際上則是被稱為殺人王的「鶴鴕」。
記者黃韻文/綜合報導
興富發的建案「文心愛悅」主打歐式風格，門面設計採用數個大圓拱門外，還掛上6大隻巨大金鳥，安裝期間就引起路人注目，還有不少人PO上網討論「中華民國美學」。在意外發生後，金鳥設計再度成為焦點，眾人紛紛猜測大門掛金鳥的含意，還有一說是5隻金雞，「金五雞」代表台語「金有錢」。
根據當時下訂該建案的住戶指出，「文心愛悅」大門掛的不是雞也不是鷹，而是「鶴鴕」，當時買家還讚嘆：「鶴鴕鳥，是一種非常霸氣的鳥，它一爪子就能把一個成年人給踢死了，號稱是終極殺人王」。當時買家還認為，「文心愛悅」門面放了6隻這種鳥的化身，是很棒的代表，保護社區的住戶權益。
但多位命理師則持不同看法，因為在風水及民俗上，有形必有靈，凶狠大嘴對著捷運著實不宜。國際命理學專家楊登嵙也指出，大門數個拱圓造型看似墓碑，容易產生陰磁場、造成憾事。而今年適逢兔年，鳥就是雞，兔雞正沖。最後，大門中間還有個設計像是張大嘴巴的獸頭，容易造成刑傷。
據悉，鶴鴕（又稱澳洲食火雞）之所以被稱為「殺人鳥」，一點都不為過，因為鶴鴕確實是世界上最危險的鳥類之一，體型巨大，可長到150公分至180公分、重60公斤，等同於一成人身高體重，雖然雙翼已退化不會飛行，但跑起來時速可達50公里、跳躍能力逾1.5公尺高，粗壯雙腿及鋒利爪子能造成致命傷，1926年就曾發生鶴鴕殺人事件。