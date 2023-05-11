走出傷痛，時間能帶走一切？心理師教３重點真正走出陰霾！

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陳鈺弦心理師表示，悲傷若以心理學家Kubler Ross所提出的「悲傷五階段」來看，可為否認、憤怒、討價還價、沮喪、接受。悲傷五階段可幫助了解心理狀態，但並非都會以此步驟進展，有人可能順序不同，也有人可能在某幾個階段反覆徘徊，或是只出現某幾個階段。
否認：通常事件發生時，為了保護自己，心裡的防衛機制會否認事情已經發生，將自己隔離，避免自己面對殘酷的現實。
憤怒：因事件衝擊太大，為了宣洩壓力，開始會將情緒投射在其他人事物上，例如都是對方害的、怨天尤人等等。
討價還價：心裡仍然會希望事情可以有所改變，讓結果不至於太糟，可能出現例如「我還可以做些什麼。」等情況。
沮喪：這階段開始認清事實，了解到討價還價也沒用，因此心中的沮喪可能更加沉重、更加脆弱，也容易消極、甚至輕生。
接受：認清事實後了解現實無常或自身脆弱，可能完全放下，也有可能還是會難過但已經釋懷，開始重新建立新的生活。
時間真的能帶走一切？心理師指真正重要３關鍵！
為何時間久了卻依然悲傷？陳鈺弦心理師表示，對於「時間會帶走一切」但常會發現時間久了悲傷依舊存在，或者過了很久才知道悲傷只是被掩蓋起來，這可能就是因為還沒有找到悲傷的根源，內心受創的原因依舊存在，因此時間再長也不見得恢復。
時間＋思考＋行動=創傷後成長！陳鈺弦心理師指出關鍵並建議，可將時間視為單位、並適度的加進思考和行動，為生活帶來新的轉變。有別於民眾較常聽到的「創傷後壓力症候群」，現也有新的名詞為「創傷後成長」。
創傷就像卡了刺的傷口：就像皮肉刺傷後，有人會放著讓傷口隨著時間自行癒合，但刺依舊存在、容易形成更嚴重的感染。而透過檢查可將刺拔出、治療傷口、結痂癒合、形成傷疤，讓傷口好好痊癒。
思考可以做哪些思考？思考方面可包括了解自己的情緒和感受，以及適度的反思、檢討，也就是自己能調整、能做的事情，但不包含責怪自己，如此更能做出適合自己的行動或改善方式。
行動可以做哪些行動？行動則對應感受、為自己所期許的方向付諸行動，可包括與人建立關係、與社會建立關係、人生規劃等，並每日至少做一件能夠使自己快樂的事情，可包括追劇、喝一杯珍奶、運動、發呆等任何開心的事，但建議避免酗酒。
提醒自己盡量維持正常生活。在悲傷或恢復過程當中，也盡可能提醒為自己安排維持日常的生活運作，包括好好吃飯、規律作息、正常工作等，以利讓基本的生理機能維持正常。並時時檢視自己是否矯枉過正。
創傷後常見狀況：封鎖自我。心理師教用３關鍵扭轉情勢！
舉例來說，悲傷的事件當中，人們常見過度恐懼或責怪自己，為了避免同樣的事情再發生，即便渴望新的生活，也會將自己封閉起來、不再接觸，或認為自己的所期望的是不可能的。
這樣的情況下，若能了解自己心裡的真正渴望，以及認知到每個事情其實都是獨立事件、明白問題核心所在、自己又能做出什麼樣的防範，也留給自己些許失敗的空間，在維持生活運作下，適度的開始建立新的生活，並提醒自己每天做一件自己喜歡的事情，就有機會出現不同的改變。
創傷重新振作後，我好了嗎？心理師：重點不在「是否好了」。
創傷後如何知道好了沒？在修復自己一段時間之下，人們也會想知道自己是否真的已經好了，又該如何了解。有人會認為可以輕鬆面對時就是走出傷痛。不過也有人會跑得太快、或甚至誤以為自己已經好起來。有人則用忙碌麻痺自我。到頭來發現，原來悲傷依舊存在。
真正的重點：衷於自己的感受。陳鈺弦心理師表示，重新振作的重點不在「是否已經好起來」，更重要的是「衷於自我感受」。當中也包含了讓自己為事件悲傷，而非掩蓋悲傷，認知自己處於無動力的狀態、需要好好休息。在稍有動力之下再試著往前跨出幾步，為生活帶進些許的改變。即便是倒退一步、前進兩步，跨出的步伐累積之下也能夠前進。
觸景傷情代表還沒好？心理師：未必。例如觸景傷情在所難免，但也未必就代表著還沒走出傷痛。更重要的是在觸景傷情之下，允許自己也可以為這件事情難過、掉下眼淚，隨後再回到自己原本預計的軌道上、做自己的事，這才會是個有意義的「走出傷痛」。
正如傷口癒合未必會回到原本的狀態，可能結痂形成傷疤，這些傷疤也可能永遠存在，但可以接受傷疤存在的事實，並帶著傷疤繼續做自己的事情，持續為自己所嚮往的生活努力。
專業協助更有助走出傷痛！陳鈺弦心理師也呼籲，悲傷的時間人人有所不同，不需要和其他人比較。如有需要，建議可尋求身心科等專業協助，透過專業的幫助，讓自己有更有效的方法能夠走出傷痛。
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