生龍寶寶「四大密技」　多元排卵針減輕焦慮疼痛

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卵巢檢測可及早醫療介入 政府擴大補助不孕症治療許多民眾希望事業與收入穩定後，再執行生育計畫，因此整體社會氛圍有晚婚與晚孕的趨勢。然而，女性卵巢功能與男性精子活力會隨著年齡退化，晚生族群的求子之路走的更艱辛。
台灣生殖醫學會秘書長黃楚珺提醒，夫妻若有生育規劃，政府有補助孕前健檢，如男性可進行精液檢查，確認精蟲的數量、活動力、前進速度；女性可考慮卵巢功能檢查，有助雙方了解生育功能與掌握生育計畫。
現在的醫療技術亦可提前進行基因檢測，瞭解自己是否帶有隱形遺傳疾病，曾有個案本身無症狀，進行孕前健檢發現自己竟是裘馨氏肌肉失養症(DMD)帶因者，高達50%的機率會將此嚴重罕病遺傳給下一代，好在做了羊膜穿刺得知寶寶屬於正常，終於能放心生育。
即使不孕症也有多元且有效的醫療選擇，黃楚珺以人工生殖常使用的排卵針為例，有分單方或複方以及長效與短效的多元選擇。除了依據醫師的專業判斷，患者亦可依據自身工作、生活型態，與醫師共同討論療程，施打排卵針較以往更無負擔，而且政府補助人工生殖最高1次10萬元，民眾可多善用資源。
公費產檢10次增至14次 自費產檢也有部分可補助台灣婦產科醫學會理事陳震宇提醒，為了照顧母親與孩子的健康，公費產檢自10次提升至14次，新增血液、超音波、妊娠糖尿病等項目，例如超音波檢查可確認胚胎大小與著床位置，檢視胎兒四肢與身體雛形，心臟跳動與腔室有無異常。
而且我國平均每4人就有1人屬於35歲以上的高齡產婦，高危險妊娠發生率較高，可能會衝擊孕婦與胎兒的健康，建議自費產檢項目如妊娠糖尿病檢查、乙型鏈球菌檢查、超音波檢查、唐氏症篩檢與染色體篩檢，政府有部分補助。透過完善的孕期產檢，能幫助醫療團隊掌握孕婦的身體狀況，及時介入治療。
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善用政府資源適齡生育 產後6-8周顧好黃金恢復生產完不代表階段性任務結束，陳震宇強調產後照護同樣重要，產婦產後6至8周子宮會進入恢復期，需要細心觀察與照顧；若孕期發生妊娠糖尿病或高血壓，最好長期追蹤血糖與心肺功能，哺育母乳的媽媽也常會有乳腺炎或傷口感染等困擾；除了生理疾病，產後憂鬱症也經常困擾媽媽們，心理上非常需要強力支持。
醫界共同呼籲民眾把握「適齡生育」，若生育計畫排程較晚的民眾，也可善用政府對於孕期檢測的資源，及時調整規劃。若發現自身生殖能力退化也別灰心，除了政府補助不孕症治療，現今也有成熟的人工生殖技術與多元排卵針，可幫助醫師與民眾打造個人化的療程，提升生育意願。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57787
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